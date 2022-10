Spannende Jobs für HTL-Absolventen

ENGEL mit Stammsitz in Schwertberg und weiteren Werken in St. Valentin und Dietach bei Steyr ist führend in der Herstellung von Spritzgießmaschinen zur Kunststoffverarbeitung und der dazugehörigen Automatisierung. Auf den Anlagen, die die Produktionswerke verlassen, stellen die Kunden von ENGEL die verschiedensten Kunststoffteile her.

Viele davon begegnen uns im täglichen Leben: von der klassischen Zahnbürste über hochkomplexe Medizinprodukte bis hin zu innovativen Bauteilen für die Elektromobilität. Ergänzend zum klassischen Maschinenbau zeichnet sich ENGEL durch mechatronisches Know-how und eine hohe Affinität zu digitalen Lösungen aus. Die Digitalisierung leistet einen wichtigen Beitrag, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und den nachhaltigen Umgang mit Kunststoff voranzutreiben.

Große Bandbreite

Rund um den Globus beschäftigt ENGEL rund 7.000 Mitarbeiter/-innen, zwei Drittel davon in Österreich. Die Einstiegsmöglichkeiten sind sowohl für Berufsanfänger als auch -erfahrene vielfältig und die Perspektiven sehr gut. Bei der Besetzung von offenen Stellen setzt ENGEL auf gut ausgebildete Fachkräfte und arbeitet daher seit vielen Jahren eng mit der HTL Waidhofen/Ybbs zusammen.

Aktuell such ENGEL neben Software- und IT-Engineers vor allem engagierte Elektrotechniker/-innen. Die Elektrotechnik spielt eine große Rolle für den ökologischen Fußabdruck der Spritzgießmaschinen. Auch in vielen weiteren Bereichen gibt es interessante Jobmöglichkeiten, von Controlling über Logistik und Fertigung bis hin zum technischen Vertrieb. ENGEL bietet ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm und öffnet seinen Mitarbeiter/-innen mit Standorten in über 85 Ländern das Tor zur Welt.

Win-Win-Situation

Die Zusammenarbeit von Firmen und Schulen ist eine klassische Win-Win-Situation. Die Unternehmen profitieren von der Entwicklungsleistung der Schüler/-innen und können schon früh Kontakte zu jungen Talenten knüpfen.

An der HTL profitieren sowohl die Absolventen als auch die Lehrkräfte vom Praxiswissen und den Einblicken in moderne betriebliche Arbeitsabläufe. Durch die Firmenkooperationen haben viele HTL-Absolventen mit dem Abschluss ihrer Diplomarbeit den Arbeitsvertrag schon in der Tasche.

Interessiert an einer Karriere bei ENGEL? Dann werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte! Mehr Informationen und offene Stellen unter www.engelglobal.com/karriere