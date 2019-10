Bereits im Jahr 1989 wurde die Kanzlei in der Amstettner Preinsbacherstraße 43 von Ulrike Pilsbacher gegründet.

Die Kanzlei verzeichnet seit der Gründung ein stetiges gesundes Wachstum. Die Klienten des Unternehmens kommen vorwiegend aus dem Großraum Amstetten, Melk und Scheibbs. Es werden quer durch alle Branchen kleine Einmann-Gewerbebetriebe genauso wie große GmbHs, Freiberufler und Privatpersonen betreut.

WERBUNG Mag. Dr. Ulrike Pilsbacher und Mag. Michael Sturl.

Derzeit umfasst das Team 24 Mitarbeiter, Fluktuation gibt es keine. Einen hohen Stellenwert hat die laufende Fortbildung aller Mitarbeiter.

Nicht nur das Kanzleimotto „persönlich – verständlich – kompetent“, sondern auch der Spaß an der Arbeit werden hochgehalten. Das familiäre Klima in der Kanzlei wird durch Ausflüge, Weihnachtsfeiern, Geburtstagsfeiern und vieles mehr geprägt. Zum Beispiel führte der letzte Betriebsausflug in die Bavaria Filmstudios.