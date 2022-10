Eplan und der moderne Arbeitsplatz

Seit einigen Jahren hält die Digitalisierung Einzug in unser Leben. Smart City, Smart Building, Smart Home, sind einige Begrifflichkeiten aus unserem Alltag. Dahinter verbirgt sich neben Technologie - Sensorik, Aktorik, Kommunikation, Logik, Datenverarbeitung - auch ein kultureller Wandel. Gewohnte Denkweisen und Verhaltensmuster ändern sich. Nicht zuletzt der Corona-Pandemie geschuldet schreitet die digitale Transformation zügig voran. Diese Veränderung findet in allen Lebensbereichen statt und so auch am Arbeitsplatz.

Das seit bereits 26 Jahren am Standort Amstetten ansässige Software-Unternehmen Eplan GmbH ist Vorreiter beim Einsatz von neuen Technologien und legt seit Anbeginn Wert auf ein gesundes Arbeitsumfeld. Dies und dem stetigen Wachstum geschuldet bezog das Eplan-Team nun 2019 neue Büroräumlichkeiten im Technologiezentrum Ardagger Stift.

Von der Klimatisierung über automatische Steuerungen von Licht und Beschattung bis hin zur Alarmanlage ist das Gebäude nach modernsten Funktions- und Designstandards und selbstverständlich auch nach energieeffizienten Gesichtspunkten geplant und gebaut worden. Eplan behielt für sich diesen Anspruch bis hin zum einzelnen Arbeitsplatz bei. Ergonomische PC-Arbeitsplätze, ein TÜV-zertifiziertes Ausbildungszentrum sowie modernste technische Ausrüstung gelten als Standard und tragen zur Zufriedenheit der Belegschaft wesentlich bei.

Besonderes im Fokus steht aber, neben allen technischen und digitalen Möglichkeiten, der Mitarbeiter als Mensch. So stehen für alle Quellwasser und Kaffee zur freien Entnahme sowie eine hauseigene Kantine zur Verfügung. Eplan sponsort auch bei den Kosten dazu und bietet so seinem Team ein frisch gekochtes, saisonales und regionales Mittagsmenü zum kleinen Preis. Gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen runden das Angebot ab und sorgen für ein gutes Betriebsklima.

Zusammenhalt und Gesundheit sind die Eckpfeiler auf die Geschäftsführer Martin Berger besonderes Augenmerk legt. Schon immer gehört es für ihn dazu, ein offenes Ohr für die Bedürfnisse seiner Beschäftigten zu haben. Regelmäßig werden interne Abläufe und Workflows geprüft und Strategien bewertet. Alle sind angehalten mitzumachen, jede Idee ist willkommen, jede Meinung zählt. Gemeinsam werden Maßnahmenpläne geschmiedet und umgesetzt. Das Berger hier auf die richtige Vorgehensweise baut, wird von motivierten Mitarbeitern, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, bestätigt.

Eplan trägt das Gütesiegel Betriebliche Gesundheitsförderung BGF“, verliehen von der GKO. Ziel dieses freiwilligen Projektes ist es moderne Unternehmensstrategien zu entwickeln mit dem Ziel, Krankheiten und unzumutbaren Belastungen am Arbeitsplatz vorzubeugen, Gesundheit zu stärken und das Wohlbefinden jedes einzelnen Mitarbeiters zu verbessern. Gemeinsam mit der GKO wird alle 3 Jahre der Fortschritt dieses Projektes überprüft und neu bewertet, daher ist Eplan stolz darauf, bereits seit vielen Jahren dieses Gütesiegel zu tragen.

In 2022 wurde dem Unternehmen erstmalig auch das ÖGVS-Gütesiegel „Top Arbeitgeber IT-Branche“ verliehen.

