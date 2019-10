zVg

In der Übungsfirma wird im 4. Jahrgang der HAK und im 3. Jahrgang der HAS die Arbeit in einem Unternehmen simuliert. Vom Jobinterview bis zur Arbeit in verschiedenen Abteilungen in einer Firma. Gelernte Inhalte werden hier verknüpft und in der Praxis umgesetzt. In Businesskleidung wenden die Schüler kaufmännisches Wissen, Sprachen und praktische Fertigkeiten aus Unterrichtsfächern wie Office Management oder Wirtschaftsinformatik an. Die Schüler telefonieren, verbuchen, verhandeln, kalkulieren, präsentieren und designen. Das steigert das Selbstbewusstsein und liefert wertvolle Praxiserfahrung. Höhepunkt ist immer die Teilnahme an der internationalen Übungsfirmenmesse. Zuletzt fand diese von 20. bis 22. März 2019 in Prag statt.