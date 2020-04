Jede Krise birgt auch was Gutes in sich: man erkennt, was wichtig ist und was unnötig war. Egal ob Mensch oder Materielles. Und das ist das Schöne. Es ist wichtig sich wieder und noch mehr regionaler Produkte, Werte und Ressourcen ins Bewusstsein zu rufen und diese auch zu nützen.

Was ich sehr bemerkenswert finde, ist dass auf einmal Personen und Betriebe in den Vordergrund rückten und mehr als nur vorbildlich tätig und engagiert für alle wurden, von denen es man nicht erwartete. Mein Respekt, Anerkennung und Dank gilt all jenen, die durch diese Krise stärker wurden, ihren Mann stehen und positiv nach vorne blicken. Ihr seid es, die andere motivieren, ihr seid Vorbilder, mit euch kann man dieses Tal durchschreiten! Mein Team sei an dieser Stelle mehr als nur lobend erwähnt. Diese Krise wird vorübergehen und dann heißt es sich zu bewegen, geistig und körperlich. Immer schön nach vorne blicken ;-)

