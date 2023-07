Gewerbezone Ebenfurth: Erfolg seit vielen Jahren

Der Ansiedlungsgedanke entstand in der Gemeinde bereits 1996 für das bestehende Gewerbegebiet und 1997 erfolgte der Start für den ersten Teil der Gewerbezone mit der Errichtung der notwendigen Infrastruktur und dem Ankauf von weiteren (Gewerbe-) Grundstücken.

„Aufgrund meines persönlichen Zugangs zur Privatwirtschaft, wo ich 35 Jahre lang Erfahrung gesammelt habe, war es mir ein Anlagen Arbeitsplätze zu schaffen, bevorzugt durch KMUs verbunden mit einer moderaten Preisgestaltung bei dem Grundstücksverkauf“, sagt Bürgermeister Alfredo Rosenmaier. Verbunden mit den attraktiven Preisen war von Anfang an die Bedingung, Arbeitsplätze zu schaffen: Anfangs waren drei, später fünf das Minimum.

Stadtchef Alfredo Rosenmaier in seinem Büro. Foto: NÖN

2021 wurde die Gewerbezone nochmals erweitert mit dem Ankauf von vier Hektar Grund in Richtung Pottendorf. Davon wurde in der ersten Phase ein Hektar umgewidmet und mit der Vorbereitung der Infrastruktur begonnen. Insgesamt umfasst die Gewerbezone zehn Hektar. Schon bald steht die nächste Erweiterung der Gewerbezone an: Im Herbst sollen die Verträge mit neuen Firmen abgeschlossen werden. Der Baustart ist für 2024 geplant.

„Klima- undkostenneutral“

Noch in diesem Jahr startet der Ausbau des Glasfasernetzes – eine Investition für Unternehmen und Private in der Gemeinde gleichermaßen. Der Ausbau soll planmäßig über eineinhalb Jahre durchgeführt werden.

Das Stadtamt. Foto: NÖN

Angedacht ist, eine Gesellschaft für Photovoltaik-Anlagen zu gründen, bei der sich jeder Bürger beteiligten kann. Umgesetzt wurde bereits die PV-Anlage beim Kindergarten in der Alleestraße: Hier wurde eine Anlage mit 50 Kilowattpeak installiert, zudem wird die Heizung auf Wärmepumpen umgestellt. So soll der Betrieb klima- und kostenneutral werden. Auch für den Bauhof der Gemeinde ist eine Photovoltaik-Anlage geplant. Ansprechpartner für Bauanliegen und Projekte ist Amtsleiter Baumeister Andreas Ritter.

„Wir werden in unserer Heimatgemeinde Ebenfurth die Entwicklung genau vorgeben und die notwendigen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass es auch zukünftig Arbeitsplätze gibt“, sagt Bürgermeister Alfredo Rosenmaier: „Dazu werden wir auch das Freizeitangebot erweitern, Radwege schaffen und Sportanlagen sowie Grünflächen mit Baumanlagen als Erholungsmöglichkeit in der Natur.“