Erinnern & Erleben

Im Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren wird 2015 in Erlauf ein neues Museum eröffnet: ERLAUF ERINNERT – das Museum der Friedensgemeinde Erlauf vereint Zeitgeschichte, Erinnerungskultur und Gegenwartskunst. Dieses einzigartige Museum behandelt die Geschichte von Nationalsozialismus und Krieg in Österreich und zeigt erstmals die Entwicklung von Erinnerungskultur in Verbindung mit künstlerischen Positionen. Ein symbolträchtiger Handschlag machte Erlauf über Nacht schließlich zu einem historischen Ort.

Am 8. Mai 1945 traf dort der sowjetische General Dmitri Dritschkin auf den US-amerikanischen General Stanley Reinhart. Der Zweite Weltkrieg in Europa war damit offiziell beendet. Der Handschlag der Generäle löste in Erlauf eine besondere Form der Gedenk- und Erinnerungskultur aus, die dort seit den 1960er-Jahren gelebt wird. Kein anderer Ort vergleichbarer Größe im deutschsprachigen Raum hat sich derart bewusst mit den Themen Frieden, Erinnerung und Kunst auseinandergesetzt. Das Museum ERLAUF ERINNERT über eine ähnlich lange Zeit ist ein Kooperationsprojekt der Marktgemeinde mit der Abteilung Kunst und Kultur es Landes. In der Ausstellung ist ein Überblick über relevante ereignis- und alltagshistorische Vorgänge rund um Nationalsozialismus, Krieg und Kriegsende zu sehen.

Das Museum ist jeden Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Außerordentliche Führungen sind auch nach telefonischer Rücksprache beim Erlaufer Gemeindeamt möglich: 02757/6221.