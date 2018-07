Die Besucherwelt am Flughafen Wien bietet drei abenteuerliche Attraktionen: die 1.800 m² große Besucherterrasse, die eine 180-Grad-Sicht auf das Flughafen-Vorfeld und damit einen spektakulären Blick auf das rege Treiben am Airport bietet, den neuen 600 m² großen Erlebnisraum mit multimedialen Installationen rund um das Thema Luftfahrt und die Flughafentour.

Neuer Erlebnisraum von Thomas Brezina gestaltet

Gemeinsam mit Thomas Brezina hat der Flughafen Wien mit dem Erlebnisraum eine neue Besucherattraktion geschaffen: In vier multimedialen Stationen wird auf 600 m² die Welt des Fliegens aus spektakulären Perspektiven dargestellt.

In einem großen Cockpit erlebt man die Landung aus der Pilotenperspektive, in einem überdimensionalen Koffer erfährt man mehr über die Gepäckslogistik, eine Nachbildung des 106 Meter hohen Towers zeigt den Airport aus der Sicht der Fluglotsen und ein spektakulärer 24- Stunden-Film macht den regen Dauerbetrieb des Airports deutlich.

Gestaltet wurde der neue Erlebnisraum von der Tom Storyteller GmbH, dem Unternehmen des erfolgreichen und international bekannten Kinderbuchautors und TV-Stars Thomas Brezina. Der neue Erlebnisraum ist im Terminal 3 zu finden, nahe der Besucherterrasse.

Bei Starts und Landungen ganz nah dran

Bei der Vorfeldtour sind die Besucher bei Starts undLandungen hautnah dabei.

Die Flughafentour führt die Gäste in einem hochmodernen Autobus auf eine rund 50-minütige Rundfahrt über das Flughafen-Vorfeld. Bei dieser erleben die Teilnehmer Flugzeug-Abfertigungen, Starts und Landungen, große Hangar-Hallen, das General Aviation Center mit den exklusiven Privatjets und vieles mehr aus nächster Nähe.

Spezial-Touren zum Airbus A380

Auch Sonderrundfahrten sind in der Besucherwelt buchbar: So führen Spezial-Touren die Besucher zum weltgrößten Passagierjet Airbus A380, zur Flughafen-Feuerwehr oder zu speziell organisierten Touren für Kinder. Bei der A380-Premium-Tour, die mit zwei Stunden doppelt so lang wie eine normale Rundfahrt dauert, kann das größte Passagierflugzeug der Welt nicht nur von außen betrachtet werden, sondern auch von innen besichtigt werden, und man erfährt vom Tourguide alle interessanten Fakten zum A380. Ebenfalls über die Besucherwelt organisiert werden Führungen zur AUA-Werft.

180-Grad-Blick auf das Vorfeld

Die Besucherterrasse auf dem Dach des Terminal 3 bietet mit einer Fläche von mehr als 1.800 m² atemberaubende und weitreichende Ausblicke über das Flughafen-Vorfeld. Luftfahrtinteressierte erwartet eine uneingeschränkte Sicht- und Fotomöglichkeit auf Starts und Landungen auf beiden Pisten, auf Flugzeug-Abfertigungen des Airbus A380 oder der Boeing 787 Dreamliner und auf den regen Flughafen-Betrieb am Vorfeld.