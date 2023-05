Fest der Ritter

Die Mittelalterstadt Hainburg hat mit ihrem historischen Stadtkern, der zweieinhalb Kilometer langen Stadtmauer und 15 Türmen aus dem 12. Jahrhundert eine der am besten erhaltenen Stadtbefestigungen Europas. Vor allem das mächtige Wienertor ist eines der Wahrzeichen der Region.

Zu Pfingsten, am 28. und 29. Mai begrüßt die Stadt wieder ihre Besucher zum diesjährigen Mittelalterfest mit vielen neuen Attraktionen.

Der Fanfarenzug Ottenheinrich zieht mit seinen Trompeten und Hörnern lautstark die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich. Auch ein Fakir wird auf dem Fest auftreten, der mit seinen Kunststücken und gefährlichen Vorführungen das Publikum erstaunt. Ein weiteres Highlight ist das mittelalterliche Holzriesenrad, welches die Besucher in vergangene Zeiten führt.

Eine Drachenshow darf natürlich nicht fehlen, um die Faszination der mittelalterlichen Fabelwesen näher zu bringen.

Verschiedene Musikgruppen und die Tanzgruppe „Hainburger Oriental Teens“ sorgen mit ihren Darbietungen für Unterhaltung. So zeigt sich das Mittelalter durchaus nicht als finster, sondern fröhlich und farbenfroh.

Zauberer und Feuershow-Artisten beeindrucken mit ihren Kunststücken und lassen die Gäste in eine magische Welt eintauchen.

Das absolute Highlight ist jedoch das mittelalterliche Voll-Kontakt Kampfturnier um den Dolch von Hainburg. Die besten Ritter aus nah und fern treten gegeneinander an und kämpfen um den begehrten Preis. Die Kämpfe sind nicht gestellt, sondern werden nach strengem Reglement als Kampfsport ausgetragen. Zum authentischen Charakter des Festes tragen auch die Besucher bei, von denen viele in mittelalterlicher Gewandung aus verschiedenen Epochen des Mittelalters gekleidet sind.

Programm - Höhepunkte

Am Pranger:

Am Sonntag um 11 Uhr tritt der Zauberer Solaris auf.

Um 12 Uhr findet die Jakotopia Drachenshow statt.

Der Fanfarenzug „Ottheinrich“ wird um 12.30 Uhr auftreten.

um 13.30 Uhr findet ein Dreschflegel-Schwertkampf statt.

Alex der Gaukler unterhält um 15 Uhr die Besucher mit seinen Kunststücken.

Die Musikgruppe „Trollferd“ spielt um 18.30 Uhr, die Spielleute „Amici Musicae Antiquae“ haben um 20 Uhr einen Auftritt.

Um 21.30 Uhr beschließt die Feuershow den Abend.

Vor dem Pfarrhof:

Die „Hainburger Oriental Teens“ sind um 11 Uhr mit ihren Tanzkünsten zu sehen.

Um 11.30 Uhr demonstriert der Fakir Mortaz Said seine unglaublichen Fähigkeiten.

Die Spielleute „Die Schandgesellen“ sind um 15.30 Uhr zu hören.

Mit den Besuchern getanzt wird um 19.30 Uhr.

Kampf um den Dolch von Hainburg

Die Rüstungen müssen mittelalterlichen Vorbildern entsprechen und ihre Träger auch tatsächlich vor Hieben schützen. Foto: Stadtgemeinde Hainburg

Die tapferen Ritter treten auf dem Turnierplatz gegeneinander an.

Einer der Höhepunkte des Mittelalterfestes ist natürlich der Kampf der Ritter. Diese werden am Pfingstsonntag und -montag auf dem Turnierplatz an vier Terminen gegeneinander antreten. Der Sieger erhält als Trophäe den „Dolch von Hainburg“. Bei dem actionreichen Spektakel handelt es sich um keine Show, sondern um eine Sportart auf Wettkampfniveau.

Die Bezeichnung lautet „Vollkontaktkampf in historischer Rüstung“. Die Krieger treten dazu mit nach mittelalterlichen Vorbildern gearbeiteten Waffen an, die nur leicht entschärft sind (beispielsweise Schwerter mit abgerundeter Spitze). Die Regeln schreiben vor, dass die Waffen eine Schlagkante von mindestens zwei Millimeter und eine abgerundete Spitze im Durchmesser einer Euro-Münze aufweisen müssen. Ebenso bestehen für die verwendete Schutzausrüstung sehr ausgefeilte technische Auflagen, um schweren Verletzungen der Athleten vorzubeugen. Leichtere Blessuren sind aber durchaus nicht selten.

Die Schutzausrüstung hat ebenfalls technisch ausgefeilte Vorgaben. Maßgefertigte Rüstungen haben laut dem Wiener Verein für Vollkontaktkampf einen Preis von 1.600 Euro aufwärts. Moderne Materialien werden nur im Training verwendet und sind im Wettkampf strikt tabu.

In Hainburg ist Mittelalter gegenwärtig

Das Ungartor von der Stadt aus gesehen. Foto: privat

Viele Spuren dieses spannenden Zeitalters finden sich im Stadtbild.

Nicht umsonst nennt sich Hainburg die „Mittelalterstadt“, viele Spuren dieses Zeitalters sind noch heute im Stadtbild zu finden. Unübersehbar ist die Stadtbefestigung mit den drei Toren, den Türmen und gut erhaltenen Mauern.

Aber auch in manchem stillen Winkel und Gässchen kann man einen gotischen Spitzbogen entdecken. Die Geschichte der Stadt wird Besuchern bei Stadtspaziergängen nähergebracht, die kenntnisreiche Stadtführer vom Gäste-Informationsbüro leiten.

