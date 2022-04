125 Jahre HARTL HAUS

HARTL HAUS öffnet am 14. Mai von 9 bis 16 Uhr seine Tore und lädt zum Jubiläumsfest beim Tag der offenen Tür in Echsenbach. Neben dem 125. Geburtstag feiert HARTL HAUS auch die offizielle Eröffnung der neuen Bautischlerei.

Eröffnen … Rund 6,5 Millionen Euro investierte HARTL HAUS in den Neubau der Bautischlerei im Werk in Echsenbach. Der neue 5.300 Quadratmeter große Tischlereibereich zeigt, wie zukunftsorientiertes Arbeiten aussehen kann. Der neue Produktionsbereich wird im festlichen Rahmen offiziell eröffnet und für die Besucher zu besichtigen sein.

Aus bis zu 40 Metern Höhe kann beim Tag der offenen Tür vom Kran aus das Werksareal von oben betrachtet werden. Foto: NOEN

Erinnern … Die Geschichte von HARTL HAUS begann im Jahr 1897 und macht das Unternehmen zum ältesten Fertighaushersteller Österreichs. Das Werk ist im Lauf der Jahrzehnte auf 132.000 m² angewachsen und neue Produktionsanlagen, Ausstattungscenter und Musterhäuser wurden realisiert.

Erleben … Unter dem Motto „Wussten Sie, dass …“ setzt HARTL HAUS auf Erleben und Beratung rund um das Thema Hausbau. Die Besucher können bei der Schauproduktion in einer der modernsten Fertigungsanlagen einen Blick hinter die Kulissen werfen und zusehen wie Wände, Fenster, Haustüren und vieles mehr für ein neues HARTL HAUS entstehen. Zusätzlich können die Besucher mit dem kostenlosen Shuttle-Dienst die Baustelle eines frisch montierten HARTL Hauses besuchen.

Spiel, Spaß und Action Mit einem vielfältigen Rahmenprogramm von Kinderbetreuung mit Basteln und Vergnügungspark ist für jeden etwas dabei. Zudem wird im Festzelt den ganzen Tag für Verpflegung gesorgt. Einen besonderen Nervenkitzel und Blick über das Werksareal kann der Besucher bei einer Fahrt mit dem Kran erleben, der eine Höhe von bis zu 40 m erreicht.

Ausstellung von Küchen, Innentüren und Fenstern Im Ausstattungscenter werden Produkte wie Fenster, Stiegen, Türen, Wintergärten, Küchen, Möbel und Innentüren ausgestellt, alles gefertigt in den hauseigenen Tischlereien. Für Fragen stehen die HARTL HAUS-Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

Fachkräfte hausgemacht Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet HARTL HAUS Lehrlinge als Fertighausbauer/Zimmerer, Tischler und Tischlereitechnik aus, darunter auch angehende Tischlerinnen.

Jedes Jahr werden bis zu sechs Lehrlinge aufgenommen. HARTL HAUS hat in den letzten 25 Jahren mehr als 150 Lehrlinge ausgebildet und das mit Erfolg. Am Informationsstand zeigen die aktuellen Lehrlinge ihr Können und berichten aus ihrer Lehrzeit. Interessierte Jugendliche können selbst aktiv werden und an kleinen Werkstücken arbeiten.

HARTL HAUS freut sich auf zahlreiche Besucher, die einen spannenden, informativen Tag im Werk in Echsenbach erleben möchten.