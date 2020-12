In optimaler Lage direkt an der Westausfahrt Wiens setzt der Mobilitätsclub seine Infrastruktur-Offensive fort: In rekordverdächtiger Zeit entstand in der Hadikgasse 192 ein modernes und innovatives Gebäude, das Clubmitgliedern umfassende Dienstleistungen und Mitarbeiter/-innen ein freundliches Arbeitsumfeld bietet.

Mit der Modernisierung und Verdichtung des Dienststellen-Netzes soll die Servicequalität des Clubs für eine stetig steigende Anzahl an Mitgliedern gesichert werden. Nicht nur für rund 440.000 Mitglieder in Wien, sondern auch zahlreiche Pendler aus Niederösterreich liegt der neue Stützpunkt Wien-West ideal. ÖAMTC-Landesdirektor Ernst Kloboucnik: „Der ÖAMTC verfolgt stets den Anspruch, Service auf höchstem Niveau für seine Mitglieder zu erbringen. Der Neubau ermöglicht es uns, Mitglieder weiterhin mit gutem Gefühl in die Zukunft zu begleiten. Pro Jahr erwarten wir rund 110.000 Mitglieder- und Kundenkontakte.“

Die Mitglieder-Parkplätze befinden sich im Parkhaus auf Ebene 1 und verfügen über Ladestationen für E-Autos und eigens eingerichtete Plätze für Kindersitz-Beratungen. Vom Parkhaus gelangt man barrierefrei in den Schalterbereich, von wo aus die rund 2.700 m² große Prüfhalle mit über 25 modernsten Prüfplätzen einsehbar ist. Dort ist man ab sofort auch mit technischem Equipment zur Kalibrierung von Fahrer-Assistenzsystemen ausgestattet. Im Stützpunkt verteilen sich auf knapp 600 m² Shop- und Schalterbereich, Reisebüro, Rechtsberatung und ein Café großzügig auf zwei Ebenen und bieten allen Mitgliedern Raum für persönliche Beratung.