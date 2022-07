Mit WIFI-Abschlüssen Erfolge schreiben

Das Angebot des WIFI NÖ umfasst Aus- und Weiterbildungen in unzähligen Branchen und Fachbereichen. Die Angebote stehen allen Bildungswilligen und Betrieben offen. Egal ob Unternehmer, Fachkraft oder Lehrling: Das WIFI-Kursangebot bietet für jeden den passenden Abschluss.

Breites Angebot für Fachkräfte der Zukunft

In enger Zusammenarbeit mit der NÖ Wirtschaft wird das Angebot des WIFI laufend erweitert und an den Bedürfnissen der heimischen Betriebe ausgerichtet. Der Fokus liegt dabei auf der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften. Sie sind derzeit stark gefragt. Die Investition in eine Höherqualifizierung rentiert sich nicht nur für Unternehmen. Zusätzliche Qualifikationen bieten jedem einen zusätzlichen Gewinn: sowohl dem Arbeitnehmer als dem Unternehmen.

Abschlüsse mit Mehrwert

„Ob Teilnahmebestätigung, Zeugnis, Diplom oder Zertifikat: Mit einem Abschluss vom WIFI haben Sie etwas in der Hand, das bei der Stellenbewerbung oftmals den entscheidenden Ausschlag gibt“, betont WIFI-Institutsleiter Andreas Hartl. Oftmals werden WIFI-Abschlüsse am Arbeitsmarkt nicht nur anerkannt, sondern von Arbeitsgeber nachgefragt – wie das Bilanzbuchhaltungs- oder Personalverrechnungszeugnis, aber auch Staplerschein, Ausbilderprüfungen und Brandschutzkurse.

Wissens vermitteln auf Top-Niveau

Auch das WIFI selbst ist zertifizierter Weiterbildungsanbieter. Mit der Zertifizierung nach ISO 9001 und der Spezialzertifizierung ISO 29990 garantiert das WIFI internationale Standards für Aus- und Weiterbildung. Qualität in Durchführung und Management von Dienstleistungen sind also auf höchstes Niveau gesichert. Das sorgt sowohl für anerkannte Abschlüsse und den Zugang zu Fördermaßnahmen in der Erwachsenenbildung.