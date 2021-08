Eingebettet in eine zauberhafte Berglandschaft im Herzen des Salzkammergutes liegt das berühmte „Kaiserstädtchen“ Bad Ischl. Die Verbindung von nostalgischem Charme, kaiserlichem Glanz und Gastfreundschaft, Wellness und Kulinarik sowie einem breit gefächerten Angebot an kulturellen Highlights macht jeden Aufenthalt zum herausragenden Erlebnis – und lädt aufs Neue zum Wiederkommen ein.

4-Sterne-Superior-Hotel Royal

Die typisch herzliche Gastfreundschaft des Salzkammergutes lässt sich im 4-Sterne-Superior-Hotel Royal mit stilvollen Zimmern und biozertifizierter Gourmetküche in allen Facetten genießen. Ein besonderes Highlight findet sich auf dem Dach des Hauses: Der Wellnessbereich SkyLounge eröffnet durch seine außergewöhnliche Lage einen spektakulären Rundblick über Bad Ischl und die umliegende Bergwelt. Vielseitige Relaxbereiche, ein Infinity-Pool und eine Panorama-Sonnenterrasse sorgen für Wellnessmomente auf höchstem Niveau.

Kulinarisch setzt der Küchenmeister im 4-Sterne Superior Hotel auf biozertifizierte Gourmetküche mit sorgfältig ausgewählten Produkten aus der Region.

Wellness und Gesundheit

Über einen Verbindungsgang gelangt der Royal-Gast direkt in die Thermen- und Saunawelt sowie in das Wellness- und Gesundheitszentrum des Resorts. Zahlreiche Anwendungen und Angebote, wo die heilende Kraft von Salz und Sole eingesetzt wird, runden das umfangreiche Angebot des Resorts ab.

Der Eintritt in Therme, SkyLounge und Sauna ist am An- und Abreisetag inkludiert.

Sommerfrische im Salzkammergut

Sie möchten jetzt einen Urlaub im Salzkammergut genießen? Dann verbringen Sie Ihre kostbare Zeit im Hotel Royal**** Superior – bis Ende September können 4 Urlaubstage inklusive Verwöhn-Halbpension mit Wolfgangsee-Schifffahrt, Badetasche mit Inhalt, gefüllter Picknickkorb, Therme, Sauna, SkyLounge und ein hoteleigener Badeplatz direkt am Wolfgangsee schon ab € 492,- genossen werden!

Info und Buchung

unter royal@eurothermen.at, www.eurothermen.at

EurothermenResort Bad Ischl GmbH & Co KG

Voglhuberstr. 10

A-4820 Bad Ischl

Telefon: + 43 (0) 6132/204-2600