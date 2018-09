Modi: Die UEFA Champions League, die UEFA Europa League und der UEFA Super Cup erwachen in EA SPORTS FIFA 19 in mehreren Spielvarianten zum Leben. Von der Titeljagd in The Journey: Champions und Live-Inhaltsupdates in FIFA 19 Ultimate Team über die authentische Einbindung in Anstoß und Karrieremodus bis hin zum neuen, eigenständigen Champions League-Modus kannst du die wichtigsten Clubwettbewerbe der Fußballwelt überall in FIFA 19 genießen.



Champions League-Modus: Erlebe die Dramatik des offiziellen UEFA Champions League-Turniers, von der Gruppenphase bis hin zum legendären Finale. Oder spiele ein ganz persönliches Turnier mit einem europäischen Club deiner Wahl.



Offizielle UEFA-Elemente: Stürze dich in die berühmtesten europäischen Clubwettbewerbe, mit offiziellen Übertragungselementen, Trikotwappen, Spielbällen und den berühmten Pokalen der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und des UEFA-Super Cups.



Dank neuer Gameplay-Features bist du in EA SPORTS FIFA 19 jederzeit spielbeherrschend, sowohl in taktischer als auch in technischer Hinsicht. Das neue Active Touch-System ermöglicht eine engere Ballführung, die Dynamischen Taktiken sorgen für umfangreichere und leichter abrufbare Strategien, die 50/50-Battles ermöglichen einen physischeren und fähigkeitsbasierteren Kampf um den Ball, das Abschlusstiming gibt den Spielern mehr Kontrolle beim Torabschluss, und die weiterentwickelte Real Player Motion Technology bringt mehr Spielerpersönlichkeit sowie realistischere und authentischere Animationen.



Active Touch-System: Das neue Active Touch-System verändert die Ballannahme und die Ballberührungen grundlegend und sorgt so für engere Ballführung, größeren Spielfluss, mehr Kreativität und mehr Spielerpersönlichkeit. Nutze eine Vielzahl neuer First-Touch-Tools, wie verdeckte Ballannahmen, Flickup-Volleys oder fähigkeitsspezifische Animationen, wie Neymars Trap, um deine Gegner zu überwinden und Torchancen herauszuholen.



Dynamische Taktiken: Ein komplett überarbeitetes System gibt den Spielern die Tools, mit denen sie mehrere taktische Spielvarianten in der Hinterhand haben können. Das bedeutet umfangreiche Anpassungsoptionen vor jedem Spiel und zusätzliche Steuerkreuz-Optionen für dynamische Änderungen in der laufenden Partie. Jede Taktikvariante vereint Formationen, Mentalitäten und offensive bzw. defensive Spielstile, sodass du deine Spielweise in jeder Situation mühelos maßschneidern kannst.

50/50-Battles: Bei den 50/50-Battles entscheiden die Reaktionsschnelligkeit des Benutzers und die Werte der Spieler darüber, wer freie Bälle erobern kann. Dank erhöhter Mitspieler-Intelligenz und noch besserer Raumübersicht ist jeder Zweikampf im Duell um den Ballbesitz enorm wichtig.



Abschlusstiming: Tippe bei einem Schussversuch die Schuss-Taste doppelt an, um ein Abschlusstiming auszulösen, bei dem du die präzise Kontrolle über deine Ballberührung hast. Wie präzise du die zweite Tastenberührung ausführst, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg deines Versuchs. Kommt die Berührung perfekt, ist dein Ball genau und wuchtig, kommt die Berührung nicht perfekt, geht dein Ball vielleicht daneben. Egal ob von außerhalb des Sechzehners, bei einem präzisen Kopfball oder bei einem trickreichen Abschluss - das Abschlusstiming macht dich vor dem Tor noch mehr zum bestimmenden Faktor.



Real Player Motion Technology: Das bahnbrechende Animationssystem, das EA SPORTS FIFA mit Spielerpersönlichkeit und erhöhter Bewegungsauthentizität versorgt hat, wurde diesmal noch weiter ausgebaut. Optimierte Animationen bei taktischen Abschirmbewegungen, Reaktionen nach Kollisionen und physischen Positionskämpfen ermöglichen einzigartigen Realismus bei Spielerbewegungen, Reaktionstempo und Persönlichkeit.



FIFA 19 ULTIMATE TEAM: Stelle deine Mannschaft aus Tausenden von Spielern zusammen und tritt im beliebtesten FIFA-Modus an. Mit Live-Inhalten aus der UEFA Champions League und der UEFA Europa League halten die wichtigsten Clubwettbewerbe Einzug in FIFA 19 Ultimate Team.



THE JOURNEY CHAMPIONS: FIFA 19 präsentiert mit dem dritten Teil unseres Storymodus The Journey zugleich auch das dramatische Finale. In The Journey: Champions übernimmst du den jungen Topspieler Alex Hunter, um in der UEFA Champions League für Furore zu sorgen.