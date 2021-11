Geburstagspartys & Firmenfeiern am Weber Grillcampus

Ihr seid auf der Suche nach einer besonderen Location für eure nächste Feier? Feiert mit uns!

Angeschlossen an unsere Weber Erlebniswelt findet ihr eine Eventlocation mit Platz für bis zu 100 Personen.

Ideal geeignet für Weihnachtsfeiern, Teamevents und private Feierlichkeiten aller Art. Ein voll ausgestatteter Seminarraum ist direkt angeschlossen, der großzügig angelegte Außenbereich mit Grillterrasse und Lounge lädt zum Verweilen ein.

Was gibt es Schöneres als gemeinsam zu grillen und zu genießen. Erlebt unter fachkundiger Anleitung einen Grillkurs in exklusiver Runde oder ein Grill & BBQ Buffet und genießt gemeinsam mit Kollegen, Freunden oder Kunden einen außergewöhnlichen Abend. Auch unsere legendäre Smokey Joe Bar mit einer Auswahl an Cocktails, Longdrinks & Weinen steht all unseren Gästen zur Verfügung.

Unsere Event- & Seminarlocation in Wien Süd (Brunn am Gebirge): www.grillco.at/seminarraeume-wien-sued

Weitere Standorte sind in Wien Nord, Wiener Neustadt, Marchtrenk und Graz-Seiersberg.

Grillkurs als Teamevent

Ein gemeinsamer Grillkurs eignet sich hervorragend als Teambuilding, als Firmenincentive oder einfach als perfekter Abendevent unter Freunden. Zur Auswahl stehen 25 verschiedene Grillkurse des Grill & Co Campus und der Weber Grill Academy Original, dazu bieten wir noch Fleisch – Spezialgrillkurse, Spirituosen-Verkostungen und Foodpairing Kurse an. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich hier Grillkurs – Klassiker wie „Basic“ oder „Klassiker vom Grill“

Menü „Basic“ Grillkurs.

Flammkuchen oder Pizza vom Grill

Barbecue-Sandwich mit Räucherlachs, Camembert & frischen Feigen

Gemüse & Pasta aus dem Grill-Wok

Schopfbraten aus dem Bratenkorb mit Knoblauch-Kräuter-Rub, dazu Kartoffeln aus der Salzkruste mit Topfen-Dip

Pikantes Rindersteak - perfekt gegrillt

Beer Can Chicken „Weber Style“

Marillen-Auflauf mit Mandeln & Vanillesauce

Hier findet ihr alle Menüs: https://www.grillco.at/grillkurs-menues

Die BBQ Night

Ihr möchtet BBQ Ambiente aber nicht selbst am Grill stehen? Bei der BBQ Night werden 6-Gänge von unserem Grillmeister live zubereitet und angerichtet.

Die Teilnehmer sind natürlich jederzeit herzlich eingeladen über die Schulter zu schauen und heiße Tipps und Tricks für den Grill mit nach Hause zu nehmen.

Das Menü:

Flammkuchen klassisch & vegetarisch

***

Geräucherte Gazpacho

***

Gegrillte Maishendlbrust auf Rote Rüben Salat

***

Pulled Pork auf Erbsenpüree

***

Das perfekte Steak mit Rosmarinkartoffeln & Wok-Gemüse der Saison

***

Schokokuchen vom Grill mit Beeren-Creme-Fraiche

Catering

Natürlich könnt ihr euch auch bei einem unserer vielfältigen Cateringangebote einfach bedienen und mit Köstlichkeiten vom Grill verwöhnen lassen. Gerne planen wir mit euch zusammen eure Feier und beraten bezüglich der Speisenauswahl am Grill & BBQ Buffet. Natürlich kommen wir mit dem Event auch gerne direkt zu Euch oder an eure Wunschlocation.

Bei Interesse lasst uns gerne einfach eine Anfrage zukommen: events@grillco.at