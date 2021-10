Neuer Firmenstandort für ULTIMATE Europe in St. Georgen am Ybbsfeld

Der internationale Systemkomponentenhersteller von Übergängen, automatischen Türsystemen und Inneinrichtung von Schienenfahrzeugen beschäftigt aktuell 125 Mitarbeiter/Innen, aufgeteilt auf 3 Standorte im Raum Amstetten. Durch die Zusammenlegung wird ein moderner, zukunftsorientierter Bürokomplex für bis zu 220 Mitarbeiter geschaffen.

Ultimate entwickelt und liefert Übergangssysteme von Straßenbahnen bis zu Hochgeschwindikgeitszügen Ultimate Europe

Insgesamt werden auf einer Fläche von ca. 18.000 m² neue Büros, Produktion, Forschungs- und Entwicklungsbereiche sowie ein Produktschauraum für Kunden entstehen.

Ultimate Europe wird dafür 12 Millionen € in den neuen Standort in der Katastralgemeinde Leutzmanndorf (St. Georgen am Ybbsfeld) investieren.

Gemeinsam mit dem regionalen Generalplaner, Firma Planraum, unter der Führung von Architekt Dipl. Ing. Jörg Stadlbauer, wird ein klimafreundlicher Bürokomplex mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage errichtet.

Automatische Einstiegssysteme nach den neues Sicherheitsstandards der Schienenbranche Ultimate Europe

Den Mitarbeiter/Innen werden zukünftig neben begrünten Außenbereichen und einem Atrium, auch ein eigener Fitnessbereich sowie genügend E-Tankstellen zur Verfügung stehen.

Im Februar 2021 wurde mit dem Bau gestartet. Die Fertigstellung ist geplant für April 2022.

100–120 Millionen € Umsatz bis 2025 und neue Arbeitsplätze

Die zu erhoffende Effizienzsteigerung durch die Zusammenlegung der Standorte, sowie das daraus resultierende Entwicklungspotenzial, wird Ultimate Europe dabei unterstützen, in den nächsten 5 Jahren einen Jahresumsatz von 100–120 Millionen Euro zu erreichen.

Durch die Investition in den Neubau werden auch weitere regionale Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen geschaffen.

Innenausstattung aus innovativen Leichtbaumaterialien Ultimate Europe

Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH:

Ultimate Europe wurde 2003 gegründet und entwickelt, serviciert und vertreibt automatische Türsysteme, Übergänge und Inneneinrichtung für Schienenfahrzeuge. Mit weiteren Standorten in Polen, Rumänien und der Türkei beschäftigt das Unternehmen ca. 250 Mitarbeiter/Innen, wobei am aktuellen Standort in Amstetten 125 Mitarbeiter/Innen beschäftigt sind.