Das niederösterreichische Unternehmen Airborne Technologies GmbH, mit seinem Hauptsitz direkt am Flugplatz in Wiener Neustadt, ist ein innovatives und etabliertes Unternehmen im Bereich der luftfahrtgestützten Fernerkundung, sowie der Integration von modernen Luftüberwachungssystemen in Spezialflugzeuge.

Das Team von Airborne Technologies besteht aus Experten der Luftfahrt und der Systemtechnik. Neben privaten Unternehmen, zählen staatliche Einrichtungen wie Polizei und Militär zu den Kunden der Wiener Neustädter Technologieschmiede.

Als EASA-zugelassene Design und Production Organisation ist das Unternehmen auf die Modifikation, Installation, Zertifizierung und den Betrieb von Sensorik spezialisiert. Angeboten werden sowohl maßgeschneiderte Komplettlösungen, inklusive der passenden Plattform, sowie die Integration von Sensorsystemen in bereits vorhandene Kundenflugzeuge.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2008 gegründet und beschäftigt derzeit rund 50 Mitarbeiter.