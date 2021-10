Perfect match – glücklich im Job

Wir von Fabian sind davon überzeugt, dass es für jeden Menschen einen Job gibt, der ihn glücklich macht. Als Recruitingprofis bringen wir zusammen, was zusammengehört: BewerberInnen und Unternehmen, die perfekt zueinander passen.

Bei uns „menschelt“ es. Weil uns wichtig ist, neben den fachlichen Themen Wünsche, Ideen, Ziele und Motivation für die neue Aufgabe unserer Bewerberinnen kennenzulernen und zu verstehen. Darüber reden wir ausführlich und stehen als Recruiting Partner mit Rat und Tat zur Seite, bis er da ist, der Job, der glücklich macht.

Ein weiterer Vorteil: Wir haben beste Kontakte zu Unternehmen, kennen die Firmenkulturen, Karrieremöglichkeiten und Gehaltsgrößenordnungen. Mit unseren Büros in Waidhofen an der Ybbs und in St. Pölten sind wir seit 1990 „mittendrin“ – wir kennen den Markt. Unsere Kernkompetenz ist die Vermittlung von Fach- und Führungskräften und Spezialisten quer durch alle Branchen. Unser Kerngebiet ist das Mostviertel.

Fabian Personalberatung

Pocksteinerstraße 28

3340 Waidhofen an der Ybbs

www.fabian.at