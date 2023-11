Fachkräfte Lehrabschluss nachholen am WIFI Niederösterreich

Foto: AdobeStock

F achkräfte sind derzeit in vielen Bereichen der Wirtschaft gefragt wie selten zuvor. Wer jetzt seine Chance nutzen und eine gesuchte Fachkraft am niederösterreichischen Arbeitsmarkt werden möchte, hat mit dem WIFI Niederösterreich die Möglichkeit eine angefangene Ausbildung abzuschließen und so ein aktives Mitglied in aufstrebenden Branchen zu werden.