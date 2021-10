Aktuell werden zusätzliche Fachkräfte für die Tischlerei gesucht ­– sie erwartet bei List GC ein Job mit außergewöhnlichen Möglichkeiten.

Projekte im Luxussegment sind etwas ganz Besonderes und keine Alltagsobjekte. Schließlich fallen eine 60-Meter Luxusyacht oder ein exklusives Penthouse alleine schon durch außergewöhnliche Ästhetik, Form und Funktion auf. Die Eigentümer erwarten sich edle, ansprechende und einzigartige Wohnräume. Genau diese Dimensionen der Projekte sind es, die List GC von einer herkömmlichen Tischlerei oder Möbelproduktion unterscheiden.

Neue Perspektiven für erfahrene Profis

Das Familienunternehmen mit Sitz in Bad Erlach im südlichen Niederösterreich bietet erfahrenen Tischler eine spannende neue Herausforderung in einer wirtschaftlich stabilen Branche. Jedes Möbelstück, jeder Teil der Innenausstattung aus dem Hause List GC ist ein Unikat, speziell für dieses eine Projekt entworfen, geplant und gefertigt. Zum Einsatz kommen daher auch edle Materialien, wie Leder, Marmor oder einzigartige Furniere.

Mehr als 240 Mitarbeiter:innen beschäftigt List GC derzeit, davon rund 90 in der Produktion. In der Zusammenarbeit der Abteilungen zählen schnelle Abstimmungen und kurze Wege. Daher arbeiten die Mitarbeiter:innen in der Produktion Tür an Tür mit jenen der Projektteams. Je besser das Teamwork, desto besser das Ergebnis. So entsteht österreichische Handwerksqualität, die von Kunden auf der ganzen Welt geschätzt wird.

Gute Entwicklungsmöglichkeiten

Die berufliche und persönliche Entwicklung der Mitarbeiter:innen wird bei List GC großgeschrieben. Ihnen stehen maßgeschneiderte Bildungsmaßnahmen zur Verfügung, mit vielfältigen Aufstiegschancen in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien. Hinzu kommt ein hochmodernes Arbeitsumfeld, ein vielfältiges Gesundheitsangebot, Werksverkehr für Pendler, regelmäßige Mitarbeiterevents sowie verschiedenste Zuschüsse.

Interessierte finden alles Wissenswerte zum Arbeiten bei List GC auf www.listgc.at/jobs