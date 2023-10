Auszeichnung für Traubenbrand

An der Fachschule Warth wird die bäuerliche Tradition des Schnapsbrennens weitergeführt und im praktischen Unterricht an die junge Bauerngeneration weitergeben. Die hohe Qualität dieses alten Handwerks wurde nun mit Auszeichnungen einmal mehr bestätigt. Der Traubenbrand der Fachschule Warth erhielt schon bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg das „Goldenen Stamperl“. Vor Kurzem wurde die Spirituosenspezialität beim Branchentreff auf der Gartenbaumesse Tulln wurde mit dem „Edlen Tropfen“ ausgezeichnet.

„Der handwerklich hergestellte Edelbrand besteht ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen und fängt damit den harmonischen Geschmack der Natur ein. Damit die Erzeugung dieser bäuerlichen Spirituosenspezialität optimal gelingt, ist eine moderne Destillationsanlage notwendig“, betont Fachlehrer Karl Stückler.

Vier Zweige unter einem Dach

Das Ausbildungsangebot der Fachschule Warth umfasst die beiden 3-jährigen Fachrichtungen „Landwirtschaft“ sowie „Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement“, die mit dem Facharbeiterbrief und der Mittleren Reife abschließen. Seit zwei Jahren wird der 4-jährige Ausbildungszweig „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ geführt. Die neue Fachrichtung umfasst die Schwerpunkte Alten- und Behindertenarbeit, inklusive Pflegeassistenz und Green Care. Für Personen mit Berufserfahrungen ist ein Einstieg in den dritten Jahrgang möglich. Dies ist ein Berufsfeld mit sehr guten Zukunftsaussichten.