Mit unserem Fahrsicherheitsplatz, gratis benutzbaren PC-Arbeitsplätzen und der guten Erreichbarkeit in zentraler Lage lösen wir den Anspruch einer sicheren, modernen und gut organisierten Ausbildung ein.

Darüber hinaus haben wir mit www.gutefahrt.at ein vom Ministerium ermächtigtes Institut für Führerschein Nachschulungen und verkehrspsychologische Untersuchungen im Haus.

Neue Kurse

Fr. 03.Juni 2022 18:00 Uhr, Klasse B

Mo. 04.Juli 2022 09:00 Uhr, Klasse B

Sa. 25.Juni 2022 09:00 Uhr, Klasse A

Sa. 23.Juli 2022 09:00 Uhr, Klasse A

Mo. 20.Juni 2022 18:00 Uhr, Klasse CE

Do. 23.Juni 2022 18:00 Uhr, Klasse BE

Di. 21.Juni 2022 18:00 Uhr , Klasse F

Do. 09.Juni 2022 16:00 Uhr, Klasse Moped

Sa. 16.Juli 2022 08:00 Uhr, Fahrtraining A

Sa. 18.Juni 2022 08:00 Uhr, Fahrtraining B

Fahrsicherheitstraining A oder B ab 98€