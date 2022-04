Gelebte Tradition

Schon vor dem Betreten der Bäckerei in St. Leonhard am Forst steigt einem der Duft von warmen Semmeln und frischem Kaffee in die Nase. Geht man hinein, erwartet einen bereits hinter der Theke eine Verkäuferin mit einem Lächeln und einem freundlichen „Guten Morgen“. Die Auswahl ist groß: Ob frisches Sauerteigbrot, knuspriges Gebäck oder verschiedenste Mehlspeisen, die Bäckerei bietet alles, was das Herz begehrt.

Besonders das selbst gemachte Speiseeis ist ein „Dauerbrenner“: „Ob schnell im Vorbeigehen oder drinnen ein großer Eisbecher, die Kunden freuen sich über die süße Abkühlung“, sagt Chef Anton Holzgruber.

„Wir fahren mit unserem Jausenwagen zu Firmen, Schulen, überall, wo wir eben gebraucht werden. Dabei ist uns ein vielseitiges Angebot wichtig. Wir bieten warme Jause, Getränke, aber auch Gesundes, wie Salate und selbst gemachte Aufstriche“, informiert Holzgruber. Auch, wer keine Möglichkeit hat, selbst einkaufen zu fahren oder sich in diesen besonderen Zeiten in Quarantäne befindet, kann über den Onlineshop das Essen bestellen und sich kontaktlos bis zur Haustür liefern lassen. „Wir haben für alles eine Lösung“, sagt er. Besonders Freude machen ihm allerdings das persönliche Gespräch und der Kontakt mit den Kunden. „Und auch wenn es nur kurzer Smalltalk ist“, schwärmt er.

362 Tage im Jahr für Kunden geöffnet

Fast jeden Tag und besonders an Feiertagen hat die Bäckerei geöffnet. „Am Sonntag ist die Bäckerei DER Treffpunkt in der Gemeinde“, betont der Chef. Die einzigen Ausnahmen sind die Weihnachtsfeiertage und Neujahr – sonst kann man das ganze Jahr über frisches Gebäck, Kaffee und Kuchen genießen.

Auch heuer wieder gibt es aus gegebenem Anlass die allseits beliebte Osterbäckerei zu bestellen. Ob Brioche oder Osterhasen, alles, was am Ostersonntag zum Nesterlsuchen dazugehört, natürlich nach altem Familienrezept, kann man bei Familie Holzgruber telefonisch unter 02756 22 19 vorbestellen.

Und auch die Töchter Magdalena, Antonia und Olivia sind hin und wieder im Geschäft anzutreffen und helfen fleißig mit. „Die gehören auch zum großen Ganzen“, lacht der stolze Papa.