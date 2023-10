Wer eine spektakuläre Entdeckungsreise hinab zur größten aufgeschlossenen Amethyst-Ader der Welt unternehmen möchte, der ist in der Amethyst Welt Maissau genau richtig. Zusätzlich zu ihrer Vielzahl an aufregenden Indoor- und Outdoor-Attraktionen ist das wetterfeste TOP-Ausflugsziel auch für seine Erlebnistage bekannt: Die GOLDGRÄBERTAGE versprechen heuer von 26. Oktober bis 1. November ein aufregendes Ausflugsprogramm.

Als Höhepunkt zum Auftakt am 26. Oktober stimmt Bernhard Fibich – Österreichs Kinderliedermacher Nummer eins – zum lustigen Mitmachkonzert für die ganze Familie an. Neben der Edelsteinsuche am Schatzgräberfeld und in der Goldwaschanlage lockt täglich eine Spezial-Schatzsuche, die mit einem Geschenk belohnt wird. Stärken können sich alle Schatzgräber am 27., 30. & 31. Oktober beim Grillen am Lagerfeuer.