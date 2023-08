Gemeinsame Obsorge: Wie funktioniert das?

Der Begriff Obsorge wird oft falsch verstanden. Im juristischen Sinne ist es so, dass Obsorge lediglich vier Entscheidungen umfasst, die man gemeinsam treffen muss. Diese sind die Änderung des Nachnamens des Kindes, nicht notwendige medizinische Eingriffe (zum Beispiel Ohren anlegen), die Frage der Schulwahl sowie jene der Religionszugehörigkeit.

Ansonsten bedeutet Obsorge lediglich, dass man berechtigt ist, bei der Schule und beim Arzt Erkundungen über das Kind einzuholen. Weitere Rechte erhält man durch die Obsorge nicht.

Die Obsorge wird bis zum 18. Lebensjahr des Kindes festgesetzt. Der Gesetzgeber sieht die gemeinsame Obsorge der Kindeseltern als Regelfall an. In einer aufrechten Ehe steht beiden Elternteilen die gemeinsame Obsorge zu. In Scheidungsfällen kann ein Elternteil bei schweren Verfehlungen des anderen Elternteils die alleinige Obsorge beantragen.

Bei nicht in aufrechter Ehe gezeugten Kindern obliegt das alleinige Obsorgerecht der Kindesmutter, außer der Kindesvater stellt einen entsprechenden Antrag bei Gericht oder trägt sich selbst als zur Mitobsorge berechtigten Elternteil am Standesamt ein.

Zuständig ist das Standesamt des Ortes, an welchem das Kind geboren wurde. Die Obsorgeregelung kann jederzeit angefochten und gerichtlich widerrufen werden. Für das Gericht maßgeblich ist dabei vor allem das Kindeswohl.

Foto: zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Mag. Larissa Kaminski, MA

Rechtsanwältin in Hollabrunn

anwalt@venturini.at

02952/30615

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ.