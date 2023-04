Offene Türen im top modernen Baumeisterhaus

Der Traum vom Eigenheim mit Garten, steht nach wie vor ganz oben bei den Zukunftsplänen vieler Menschen. Gerade in Zeiten steigender Zinsen gewinnt die fundierte Beratung über die zu erwartenden Herausforderungen beim Hausbau immer mehr an Bedeutung. Eine detaillierte Finanzplanung ist neben einer Fixpreisgarantie durch den Anbieter unerlässlich geworden. Viele Menschen zögern derzeit trotzdem, eine frei geplante Neubauimmobilie zu erwerben.

In Zeiten hoher und volatiler Handwerkerpreise sind Sanierungen von Altbeständen aber oftmals das berühmte Fass ohne Boden. Als Alternative bietet sich die Bestandsimmobilie in Form von Neubau-Erstbezügen an. Diese beliebten „Schlüsselfertig“-Varianten stehen derzeit ganz oben in den Verkaufsstatistiken. Den Käufer erwarten dabei klare Verhältnisse ohne versteckte Folgekosten und Gebühren, die dem klassischen „Häuslbauer“ oft das Leben massiv erschweren.

Die Favorit-Massivhaus GmbH hat bereits mehrere Bauprojekte in der Region umgesetzt, so wie das Haus in der Saikostraße in Rekawinkel (Pressbaum).

Foto: FAV Massivhaus GmbH

Vorteile der Ziegelmassiv-Bauweise

Wertbeständig über mehrere Generationen durch hochwertige Baumaterialien.

Wohlig warm im Winter, angenehm kühl im Sommer.

Gutes Raumklima und energieeffizient durch hochwertigen Vollwärmeschutz.

Die Firma Favorit-Massivhaus GmbH hat schon mehrere Projekte in der Region entwickelt und realisiert. Sie bietet ihren Kunden einen optimalen Mix aus Erfahrung und einem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis.

Am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 16 Uhr gibt es in der Saikostraße 24 in Pressbaum/Rekawinkel die Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen mit den Bau- und Finanzierungsprofis im Rahmen der Präsentation eines technisch hochwertig ausgestatteten Baumeisterhauses zu sprechen. Die Lage des Hauses besticht durch die Nähe von Nahversorgern (Billa und lokaler Bio-Bauer) und die öffentliche Anbindung zu den umliegenden Bahnhöfen und Schulen, die fußläufig in zwei Minuten erreichbar sind.

Außerdem zählt die Saikostraße zu den wenig wirklich ruhigen Lagen in Pressbaum (kein Eisenbahn- oder Autobahnlärm).

Tag der offenen Tür

Samstag, 6. Mai in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Saikostraße 24 in Pressbaum/Rekawinkel Um Voranmeldung wird gebeten unter r.prohaska@favorit-haus.at