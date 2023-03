Sonderausstellung verlängert bis 30.4.

Anläßlich des 60-jährigen Bestandes der Type Porsche 911 sowie mit Unterstützung begeisterter Porsche-Besitzer ist es gelungen, in Wiener Neustadt eine Porsche Ausstellung auszurichten. Seit 30. November lädt eine Sonderausstellung in Familie Fehrs Oldtimer Museum, die Geschichte der Kultmarke in Kombination mit seltenen Ausstellungsstücken zu erleben.

Zu sehen sind 17 Raritäten, wie der Porsche 64 (Baujahr 1938) – konstruiert für die Fernfahrt Berlin-Rom oder der Porsche Macan Turbo (Baujahr 2014), ein Fahrzeug, das speziell für den Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand K. Piëch angefertigt wurde. Eine wechselvolle Geschichte hat der 356 A Speedster, Baujahr 1957 erlebt, der ebenfalls zu sehen ist.

Den Reigen der Top-Stars ergänzen der 356 B Carmann Hardtop Coupe BT 5, Baujahr 1961 oder das 356 B Super Cabrio (1963) sowie der 911 T mit der „Ölklappe“ aus dem Jahr 1972 und der 911 SC 3,0 (Baujahr 1978), von dem nur 644 Stück gebaut wurden.

Die Entwicklungen der Flugzeugindustrie, der Südbahn und innovativer Technik attestieren Wiener Neustadt seit Jahrhunderten einen Pionierstatus. Ab 1906 verbrachte auch Ferdinand Porsche viele Jahre bei Austro Daimler in Wiener Neustadt und prägte damit wesentlich den Automobil- sowie den Flugmotorenbau.

Friedrich und Ronald Fehr in Familie Fehrs Oldtimer Museum. Foto: Franz Baldauf

An der Entwicklung des Kult-Sportwagens ist Ferdinand Porsche nicht nur der Namensgeber, sondern war bei der Entwicklung dieses Fahrzeugtyps maßgeblich beteiligt. Die ersten Fahrzeuge entstanden in der Zeit von 1948 bis 1950 in Gmünd in Kärnten. Erst später, ab 1950, erfolgten Entwicklung und Produktion in Stuttgart/Zuffenhausen. Originale dieser Marke befinden sich weitgehend in privater Hand. Die Familie Fehr hat es möglich gemacht, Raritäten in ihrer Porsche Ausstellung zu vereinen und zugänglich zu machen.

2023: der 911er feiert 60. Geburtstag

Die Familie Fehr hat es mit dem Ausstellungsteam rund um Familie Mesicek geschafft, ein Exemplar aus jeder Generation für die Sonderausstellung vor den Vorhang zu holen und somit ist diese Ausstellung die erste anlässlich des 60. Geburtstags des

Kultwagens.



ÖFFNUNGSZEITEN:

Täglich von 11 bis 19 Uhr

www.fehrsclassiccars.at