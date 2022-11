Es werde Licht

Weihnachtliche Stimmung ist am Samstag, den 17. Dezember um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Bruck und am Sonntag, den 18 Dezember um 16 Uhr in der Pfarrkirche Höflein angesagt.

Der Chor „Cantus Carnuntum“ hat ein buntes Potpourri an Weihnachtsliedern einstudiert – von klassischen Melodien bis zu Volksweisen wie „Es wird scho glei dumpa“ und flotten Songs wie „Nobody knows“ . Chorleiter und Dirigent Antonio Losa hat überdies herzerwärmende Weihnachtsmelodien aus Italien für das Programm ausgesucht.

Tickets um 15 Euro gibt es in der Raiffeisenbank Bruck, im Gemeindeamt Höflein sowie bei den Chormitgliedern. Im Anschluss an die Konzerte lädt der Chor zu einer Agape ein.