Mit mehr als 6.500 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs.

Mit praxisnahem Studium zum Spitzenjob

Absolvent*innen der Bachelorstudiengänge haben gute Chancen auf einen Spitzenjob und sind in der Praxis sehr gefragt. Ein Berufspraktikum ermöglicht Einblicke in die jeweilige Branche und hilft, erste Kontakte zu Arbeitgeber*innen zu knüpfen.

Berufsbegleitend studieren

Neben dem Job gewährleisten berufsbegleitende Studiengänge eine hoch qualifizierte Aus- und Weiterbildung. In sechs Semestern erwerben Studierende den akademischen Titel „Bachelor of Science in Engineering“. Im Anschluss daran bietet die FH Campus Wien weiterführende Masterstudiengänge an.

Das Department Technik umfasst Studiengänge von Elektronik und Informatik über Maschinenbau bis hin zu Krankenhaus-/Medizintechnik und erneuerbaren Energien.

Das OP Innovation Center mit Intensivstation an der FH Campus Wien | FH Campus Wien-David Bohmann

Erfahren Sie mehr über die praxisorientierten Studiengänge in berufsbegleitender und Vollzeit-Form auf der BeSt-Messe Wien von 7. bis 10. März oder beim Open House der FH Campus Wien am 15.3.!

Details unter:

www.fh-campuswien.ac.at/technik