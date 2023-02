Zukunftssicher – Pflege studieren

Mit professionellem Wissen für andere da sein – die Entscheidung für diesen Beruf treffen die Studierenden im Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege meist ganz bewusst.

Die FH Campus Wien schafft im dreijährigen Studium eine optimale Kombination von Praxisbezug und Pflegewissenschaft und damit ein breites Fundament für das vielfältige Berufsfeld Gesundheits- und Krankenpflege.

Neben dem Bachelor-Titel erwerben Studierende ebenso die Berufsberechtigung, damit steht ihnen nach dem Studium eine Vielzahl an Berufswegen offen: Karriere im Krankenhaus, in anderen Gesundheitseinrichtungen oder Arztpraxen, als Gesundheits- und Krankenpflegeperson selbständig arbeiten genauso wie die Spezialisierung in einem Fachgebiet, Intensivkrankenpflege oder Kinder- und Jugendlichenpflege etwa. Während des Studiums können Sie sich – seit September 2022 – auf finanzielle Förderung durch die Wiener Pflegeausbildungsprämie verlassen.

Sie sind neugierig auf Inhalte des Studiums, wie es mit Praktika läuft und wollen die vielen Facetten der Gesundheits- und Krankenpflege genauer kennenlernen? Sie haben Fragen zu Bewerbung, Aufnahmeprozess oder Förderungen?

Dann besuchen Sie die FH Campus Wien beim Open House am 10. März 2023

Infos zum Studium und zur Bewerbung: www.fh-campuswien.ac.at/pflege_b

Von der FH direkt in den Beruf

Die Ausbildungskooperationen der FH Campus Wien mit großen Betreiber*innen von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ermöglichen nicht nur den starken Praxisbezug während des Studiums. Interessent*innen können sich deshalb auch zwischen mehreren Ausbildungsstandorten entscheiden. Neben dem Standort direkt an der FH Campus Wien am Verteilerkreis in Wien 10 bietet der Wiener Gesundheitsverbund für das FH-Studium drei Möglichkeiten an – im 10., 21. und 22. Bezirk. Das Vinzentinum Wien befindet sich im 3. Bezirk und die Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder im 2. Bezirk.

Weiterer starker Partner ist der Fonds Soziales Wien, mit diesem und gemeinsam mit dem Wiener Gesundheitsverbund bildet die FH Campus Wien die Ausbildungsoffensive Pflege Zukunft Wien.