APA-Video

Was im Dezember 2014 begann, hat nunmehr sein Höhepunkt gefunden: Durch die Gründung seiner Steuerberaterkanzlei fh-wirtschaftstreuhand 2014 hat sich Friedrich Hahn seinen Lebenstraum erfüllt. Da die Büroräumlichkeiten in der Rennbahnstraße in St. Pölten aber zu klein geworden sind, hat er den Kanzleistandort in die Linzer Straße 26 in St. Pölten verlegt.

Foto: Rotkröpfl

Das wurde nun gebührend gefeiert. Hahns Zielstrebigkeit, seine Besonnenheit und sein Engagement wurden auch von Bürgermeister Matthias Stadler, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Nationalratsabgeordneten Fritz Ofenauer hervorgehoben.

Durch die Investitionen in der Linzer Straße leistet fh-wirtschaftstreuhand einen unbezahlbaren Beitrag zur Wiederbelebung einer der wesentlichen Einkaufsstraßen vergangener Tage.

Foto: Rotkröpfl

Friedrich Hahn betonte in seiner Ansprache, dass die Entwicklung der Steuerberatungskanzlei durch den neuen Standort jedoch nicht abgeschlossen ist. Es ist ihm gemeinsam mit seinem Team von mittlerweile 14 Mitarbeitenden bewusst, „dass nur der Einsatz von Digitalisierung bis hin zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz zu einer weiteren Verbesserung der Klientenbetreuung führen kann“.

Neben laufender Buchhaltungs- und Lohnverrechnungsleistungen beziehungsweise der Erstellung von Jahresabschlüssen wird der schon in der Vergangenheit eingeschlagene Weg, Spezialwissen im Bereich Unternehmensreorganisation und Finanzstrafrecht anzubieten, konsequent fortgeführt.

Foto: Rotkröpfl

Als Jurist und allgemein beeideter und gerichtlicher Sachverständiger ist es Hahn auch ein Anliegen, Gerichtsgutachten zur effizienten Abwicklung von Gerichtsverfahren zu erstellen. Dem Team der