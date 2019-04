Trends erkennen, effektive Lösungen finden, Innovationen vorantreiben und MitarbeiterInnen führen - all dies zählt neben fundiertem betriebswirtschaftlichem Know-how zu den anspruchsvollen Aufgaben einer (zukünftigen) Führungskraft. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, setzt das Bachelor-Studium „Wirtschaftsberatung“ Schwerpunkte in den Bereichen Management-, Organisations- & Personalberatung, Marktkommunikation & Vertrieb, Finanzwirtschaft, Unternehmensrechnung & Wirtschaftsprüfung sowie Immobilienmanagement. Zusätzlich zur Entwicklung von fachlichen, sozialen, personalen und methodischen Qualifikationen, wird die Möglichkeit zur Vernetzung geboten. Diese Kombination eröffnet eine optimale berufsbegleitende Managementausbildung, mit der unsere AbsolventInnen ihre Beratungskompetenzen in vielen Branchen einbringen können.

Das Bachelor-Studium „Wirtschaftsberatung“ wurde gemeinsam mit der Wirtschaft entwickelt und deckt damit die Bedürfnisse der oben angeführten Branchen ab. „Enge Kooperationen mit Partnerunternehmen, sowie Top-Vortragende aus der Wirtschaft garantieren eine praxisnahe, effizient organisierte Ausbildung“, ist Studiengangsleiter FH-Prof. Dr. Martin Pittner überzeugt. Zusätzlich ermöglichen wir den Studierenden, ein berufliches Netzwerk aufzubauen und namhafte Persönlichkeiten aus den angebotenen fünf Spezialisierungen, z.B. im Rahmen curriculärer und extracurriculärer Veranstaltungen kennenzulernen. Die daraus entstandenen Netzwerke bieten ihnen eine vielversprechende Basis für einen erfolgreichen Karriereweg.

Warum Wirtschaftsberatung?

„Der ausgezeichnete Ruf sowie die angebotenen Spezialisierungen waren für mich ausschlaggebend, mein Bachelorstudium an der FH Wiener Neustadt zu absolvieren. Durch das praxisnahe Studium bin ich heute erfolgreich als Gebietsverkaufsleiterin für den 1. Bezirk der Firma Coca-Cola HBC Austria tätig. Ich stehe nach wie vor in engem Kontakt mit der FH Wr. Neustadt und schätze die gute Gesprächsbasis mit meinen ehemaligen Vortragenden“.

Barbara Infanger, MA, Gebietsverkaufsleiterin Coca Cola HBC Austria

