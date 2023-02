Dachspezialist in vierter Generation

Im Jahr 2016 eröffnete die Firma Bauder ihren ersten Standort außerhalb von Deutschland – und zwar in Bruck. Derzeit ist im französischen Elsass das neunte Werk in Bau. Dazu kommen Tochtergesellschaften in 13 Ländern. Insgesamt zählt Bauder 1.300 Mitarbeiter.

Vom Standort Bruck aus wird nicht nur der gesamte österreichische Markt betreut, sondern auch jene in Osteuropa von Südpolen über die Ukraine, Tschechien und die Slowakei bis hin zum Balkan, Norditalien, aber auch der Süden Deutschlands.

Foto: Werbung

Dort, nämlich in Stuttgart, befindet sich das Stammwerk. Vor mehr als 160 Jahren entstanden dort die ersten Produkte rund ums Dach. 1909 stieg Paul Bauder als Teilhaber in die Firma ein und übernahm den Betrieb im Jahr 1925 zu 100 Prozent.

Über die Jahre kamen weitere Werke in Deutschland dazu. Mittlerweile ist der Betrieb von der vierten Generation der Familie Bauder geführt. Seit 2018 haben Jan, Mark und Tim Bauder die Verantwortung im Unternehmen.

Heute steht Bauder für besonders hochwertige und sichere Dächer. Spezialisiert auf das Dach reicht die Bandbreite von Flachdächern, wo man sich besonders auf das Gründach und Photovoltaik konzentriert, bis hin zu Steildächern. Angeboten werden Serviceleistungen ebenso wie alle Materialien zum Abdichten, Wärmedämmen, Begrünen und Energiegewinnen.

Zusätzlich hat Bauder technische Dämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum, wie sie künftig auch in Bruck produziert werden sollen, im Portfolio. Zudem werden in Bruck mit der massiven Erweiterung des Werks die Produktionskapazitäten für die rund 130 verschiedenen Bitumenbahnen deutlich gesteigert.