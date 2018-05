Red Bull Illume präsentiert einmal mehr die spektakulärsten und außergewöhnlichsten Bilder des weltweit größten Wettbewerbs für Adventure und Action Sportfotografie. Durch die Partnerschaft mit SES Spar European Shopping Centers werden die 55 Finalistenbilder der Image Quest 2016 im Rahmen einer einzigartigen Red Bull Illume Indoor Exhibit Tour europaweit in den modernen Shopping Centern von SES ausgestellt. Die Präsentation der Bilder und deren spannenden Entstehungsgeschichten erfolgt auf den digitalen und hochauflösenden 4K Memento Smart Frames™ und bietet den Besuchern ein faszinierendes visuelles Erlebnis. Für den nächsten Tour Stop kommt die Ausstellung vom 04. bis 16. Juni 2018 in den FISCHAPARK nach Wiener Neustadt, Österreich.

Der FISCHAPARK im südlichen Niederösterreich ist im komplett neuem Stil zum beliebten Treffpunkt der Region geworden. Ein vielseitiges Shoppingangebot, innovative Gastronomiebetriebe mit nationaler und internationaler Küche sowie die große Indoor-Kinder-Erlebniswelt bieten pures Vergnügen für die ganze Familie. Mit einer guten Verkehrsanbindung und einer großzügigen Parkfläche ist das Shopping Center zudem leicht zu erreichen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und zahlreiche Attraktionen machen den FISCHAPARK zu einem der beliebtesten Shopping Center Österreichs, weshalb die Red Bull Illume Exhibition dort nicht fehlen darf.

Die Ausstellung kann vom 04. Juni bis 16. Juni 2018 zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten des FISCHAPARK bestaunt werden; Montag bis Donnerstag 9:00 – 19:00 Uhr, Freitag 9:00 – 20:00 Uhr und Samstag 8:30 – 18:00Uhr.

Diese einzigartige Ausstellung, bestehend aus den besten Adventure und Action Sport Fotografien von Red Bull Illume wird mit der Indoor Exhibit Tour nicht nur dem überzeugten Hobbyfotografen, sondern auch Shopaholics den Atem rauben. Die Ausstellung ist frei zugänglich und wird bis 28. Oktober 2018 auf Tour sein - verpassen Sie es nicht!

Erfahren Sie mehr über den Wettbewerb und die Red Bull Illume Exhibit Tour unter redbullillume.com.

Athlete:Jamie Smith,

Location:Cape Town, South Africa | Micky Wiswedel/Red Bull Illume

Über Red Bull Illume:

Red Bull Illume ist der weltweit größte Wettbewerb für Adventure und Action Sportfotografie. Die außergewöhnlichsten und kreativsten Bilder der Welt werden als Kunstwerke präsentiert und bringen der Öffentlichkeit die Welt des Adventure und Action Sports nahe. Nach 2007, 2010 und 2013 war Red Bull Illume Image Quest 2016 nun bereits die vierte Auflage. Neu in dieser Ausgabe war die Mobile Kategorie.

Im Zuge der Red Bull Illume Image Quest 2016 haben 5.645 Fotografen aus 120 Ländern die Rekordzahl von 34.624 Bildern eingereicht. Eine Jury aus 53 Fotoredakteuren hat die 55 Finalisten, 11 Kategoriegewinner sowie den Gesamtsieger ausgewählt, die am 28. September 2016 in Chicago im Rahmen der großen Red Bull Illume Winner Award Ceremony bekanntgegeben wurden. Der Deutsche Lorenz Holder hat sich zum zweiten Mal in Folge den Gesamtsieg gesichert. Sein stimmungsvolles Bild des Athleten Senad Grosic mit seinem BMX auf einer Brücke im herbstlichen Deutschland hat der Jury am besten gefallen. Die 55 Finalistenbilder touren bis Mitte 2018 im Rahmen einer einzigartigen Ausstellung durch die Metropolen und Hauptstädte dieser Welt. Die offiziellen Partner sind der japanische Elektronik-Gigant Sony, der Online-Versandhändler Yodobashi, G-Technology, Hersteller von externen Speicherlösungen, Marktführer für Blitzgeräte broncolor und der Hersteller der weltweit ersten 4K digitalen Bilderrahmen Memento Smart FrameTM.