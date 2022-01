Neue Optik für das Verkaufslokal

Die Fleischerei Ebner ist ein Traditionsbetrieb, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1917 zurückreichen. Wolfgang, Karin und Reinhard Ebner führen das Familienunternehmen, das rund 30 Mitarbeiter beschäftigt. Mit einer Investitionssumme von rund 500.000 Euro wurde der Betrieb nun modernisiert und vor allem der Verkaufsbereich vergrößert.

„Wir dürfen uns über eine sehr gute Kundenfrequenz freuen, daher war es notwendig, das Geschäft zu vergrößern“, erklärt Karin Ebner, die sowohl das Stammgeschäft in Irnfritz, als auch die Filiale in Drosendorf betreut.

Eine freundliche, moderne Außengestaltung mit Überdachung, Glasschiebetür und barrierefreiem Zugang wurde geschaffen. Der Verkaufsraum wurde auf etwa 80m2 vergrößert und um eine Kaffee- und Imbissecke mit acht Sitzplätzen erweitert, in der für die Kunden auch gerne Frühstück serviert wird.

Zum Gustieren und Auswählen aus dem reichhaltigen Angebot an Selchprodukten und Fleischwaren haben die Kunden im neuen Verkaufslokal nun noch mehr Platz zur Verfügung. Foto: Edith Hofmann



Die Verkaufstheke wurde modernisiert und vergrößert, wodurch für die Warenpräsentation – es gibt etwa 70 verschiedene Wurstsorten – nun mehr Platz zur Verfügung steht. Mit einer neuen Fußbodenheizung und der Erneuerung der Sanitärinstallationen wurde auch eine angenehme Atmosphäre geschaffen.

„Beim Umbau haben wir großen Wert darauf gelegt, regionale Firmen mit den Arbeiten zu beauftragen, damit die Wertschöpfung im Waldviertel bleibt“, stellt Wolfgang Ebner fest. Regionalität wird auch bei den verarbeiteten Schlachttieren großgeschrieben. „Wir verarbeiten Fleisch ausschließlich aus österreichischer Produktion im Umkreis von 50 Kilometern und eigener Schlachtung.“

Die Fleischerei Ebner hat auch Stammkunden aus größerer Entfernung, die gerne eine längere Fahrtstrecke in Kauf nehmen.



Im Zuge der Umbauarbeiten wurden auch der Aufenthaltsraum und die Teeküche der Angestellten neu gestaltet. „Für das gute Funktionieren eines Handwerksbetriebes bedarf es auch zufriedener und loyaler Mitarbeiter. Wir sind immer wieder auf der Suche nach Fleischern für Schlacht und Zerlegung“, macht Reinhard Ebner auf den ständigen Personalbedarf in seinem Betrieb aufmerksam.

Der neu gestaltete, überdachte Eingangsbereich ist barrierefrei und wurde mit einer elektrischen Schiebetür versehen.

Foto: Edith Hofmann