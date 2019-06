1929 – 2019: 90 Jahre Luftfahrtgeschichte rund um den Spitzerberg

Der Verein „Flugsportzentrum Spitzerberg“ erfüllt den gesetzlichen Ausbildungsauftrag der ehemaligen Bundessportschule. Segelflug- und Motorflugschulung, mit Fokussierung auf Jugendausbildung sind seit Jahren die Kernaktivitäten des Vereines.

Mit dem Flugplatzfest möchte der Verein einem größeren Publikum den Flugsport näherbringen. Wer weiß denn schon, dass man ab dem 15. Geburtstag schon alleine ( mit Fluglehrer am Boden) fliegen darf ? Dass eine 3-wöchige Segelflugausbildung ca. € 2500.- kostet ?

zVg Spitzerberg

Schon der Titel des Flugplatzfestes - „FLY WITH ME“ – zeigt, dass dieses Fest nicht mit herkömmlichen Festen zu vergleichen ist. Hier sind die Besucher in die Veranstaltung miteingebunden. Es bietet Interessierten, Oldtimer- Fahrzeuge und Flugzeuge zu bestaunen, Segelflugzeuge am Boden, wo Pilotinnen oder Piloten erklären, warum fliegt ein Flugzeug, wie steuert man es und wie wird man Pilot oder Pilotin. Bei Hangarführungen erfahren Sie etwas über die Geschichte des Flugplatzes und des Flugsportes, wie funktioniert ein Flugfeld ….

Im Rahmen dieser Führungen kann man auch die verschiedensten Luftfahrzeuge besichtigen. Für alljene ,die nicht nur hören und bestaunen wollen, gibt es an diesem Wochenende die Möglichkeit, mit unterschiedlichsten Luftfahrzeugen mitzufliegen.

Darunter die bekannte 12-sitzige Antonov II, Hubschrauber, Gyrokopter, Motorflugzeuge, UL Flugzeuge und als Besonderheit und einzigartig in Österreich, ein Flug im offenen Segelflugzeug ! Für einige wenige Abenteuerlustige sind an diesen 2 Tagen auch Plätze in einem Kunstflug – Segelflugzeug reserviert.

Wem das zu realistisch sein sollte, der kann sich in einem Segelflugsimulator virtuell als Pilot versuchen. Das Highlight eines Flugplatzfestes ist sicher eine Airshow. Diese bieten wir auch an beiden Tagen am Spitzerberg.

Ab 14.20 h werden bereits die ersten Modellflieger ihre Lieblinge präsentieren. Um 15.00h geht ´s dann für fast zwei Stunden richtig los. Luftfahrzeugraritäten der Flying Bulls werden, gemeinsam Kunstflugdarbietungen österreichischer Spitzenpiloten zu sehen sein. Auch die Red Bull „Rotor Wings“, eine 3er Formation Gyrokopter wird die Besucher erfreuen.

Erstmals in Österreich:

Eine Kunstflugformation, bestehend aus 4 (vier!) Super-Blaniks , die am Himmel über dem Spitzerberg ihr sensationelles Programm darbieten werden. Die Segelflugzeuge werden dazu im selten ausgeübten Doppelschlepp auf Position gebracht werden.

Weitere Formationsflüge und ein Modellflugzeug-Show des Europachampions komplettieren die Airshow.

zVg Spitzerberg

Am Sonntag wird uns auch der bekannte Red Bull Pilot Sigi „Blacky“ Schwarz mit dem weltweit einzigen, flugbereiten, Bristol Sycamore Oldtimer Helikopter die Aufwartung machen. Es darf als besondere Ehre angesehen werden, dass dieses, im Hangar 7 stationierte Kleinod der Luftfahrtgeschichte zu uns am Spitzerberg kommt. Natürlich sind gute Laune und Wohlfühlen ein Thema beim Flugplatzfest.

Für das leibliche Wohl sorgt die Flugplatzgastronomie „ICARUS“. EINTRITT FREIE SPENDE!

Um das Fest mit den genannten Inhalten zu realisieren gibt es an beiden Tagen ein Rahmenprogramm und eine Airshow.

Ab 10:00 Uhr: Rahmenprogramm

Rundflüge mit Gyrocopter, Hubschrauber, Motorflugzeug,UL, Motorsegler und ANTONOV-II,

Erlebnisflug im offenen Segelflugzeug und / oder Mitflug beim Segelkunstflug

Präsentationen: Oldtimer Fahrzeuge, Segelflugzeuge, Hangarführungen 11 Uhr und 13:30 Uhr

Prosecco Prinzessinnen

Segelflugsimulator – versuch dich virtuell als Pilot!

Ab ca. 14.20 h Präsentation der Modellflieger

Ab 15:00 Uhr: AIRSHOW

Modellflugvorführungen vom Europa-Champion Alexander Balzer

The Flying Bulls:

RB-Rotorwings, 3er Gyrocopter-Formation

Vorführung Cessna 337 Push – Pull

Vorführung Boeing Stearman

Oldtimer -Hubschrauberdemo mit„Blacky“ Schwarz (nur Sonntag)

Flugvorführungen:

YAK 52 Motorkunstflug

5er – Motorseglerverband

Jet-Segelflugzeug

Motorkunstflug mit Extra 300 und Pitts Special Doppeldecker

Erstmalig in Österreich: 4er Blanik Segelkunstflugformation

Ab ca.16:00 Uhr: Fortsetzung des Rahmenprogramms bis ca. 19:00 Uhr

www.spitzerberg.at