Köstlich? Koloman!

Wer in modernem Ambiente gut essen will, ist bei Heinz Laubert an der richtigen Adresse. Gemeinsam mit seinem Team sorgt er dafür, dass in seiner Restaurant-Bar Koloman in Melk jeder einzelne Gast auf seine Kosten kommt.

Dabei legt Laubert Wert darauf, keine Food-Trends zu verpassen: Neben den beliebten Burgern und Pasta-Gerichten werden auch Salate, Burritos und Bowls aufgetischt. „Natürlich gibt’s bei uns auch verschiedenste vegetarische oder vegane Gerichte. Egal, was bestellt wird: Bei uns kommt nur die beste Qualität auf die Teller“, verspricht Laubert.

Auch Regionalität wird im Melker Szenelokal großgeschrieben. „Wir verwenden regionale Zutaten – da weiß man, wo‘s herkommt und dass es schmeckt!“, ist er überzeugt. An Sonnentagen besticht die Restaurant-Bar Koloman mit einem wunderschönen Gastgarten. Draußen entspannen lässt es sich aber auch im Koloman-Beach: Im Sommer werden Cocktails und erfrischende Drinks am Sandstrand in Räcking serviert. Besser geht‘s nicht!