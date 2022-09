Kein Wunder, sondern Forschung

Durch die Forschung ist es uns gelungen, neue Möglichkeiten zu finden, um die Beschwerden von Kindern mit komplexen, seltenen und auch erstmalig aufgetretenen Krankheiten zu lindern oder gar zu heilen.Rund 4.000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich von seltenen Krankheiten betroffen, darunter einige mit Stoffwechselerkrankungen, Ernährungs- und Entwicklungsstörungen.

Hoffnung für seltene Krankheiten

Nicht behandelbar: Eine solche Diagnose erhalten Kinder und Jugendliche mit Stoffwechselerkrankungen oder seltenen genetischen Krankheiten leider oft vorschnell. Im young.hope Forschungszentrum für Kinder- und Jugendmedizin geben wir auf der Suche nach Krankheitsursachen und Therapiemöglichkeiten nicht so leicht auf. Die beiden folgenden Fälle zeigen, welche Erfolgsgeschichten unsere Forschung schreiben kann.

Einfache Behandlung bei schwerer Entwicklungsverzögerung

Sarah entwickelt sich langsamer als andere Babys. Sie kann nicht selbst sitzen, hat keine Kraft zu trinken und nimmt kaum an Gewicht zu. Aufgrund einer schweren Entwicklungsverzögerung kann sie jahrelang nicht im Garten spielen oder zur Schule gehen. Heute ist es ihr möglich: Nach einigen Tests im Labor empfiehlt das Forschungsteam, Sarah täglich drei Löffel Fucose zu verabreichen. Bereits nach wenigen Wochen zeigen sich rasche Fortschritte in Sarahs Entwicklung. Ihre Handlungsabläufe werden schneller, sie kann sich besser konzentrieren, fängt an zu wachsen und lernt, selbstständig zu essen.

Neues Medikament für seltene Stoffwechselerkrankung

Maria ist eine von nur 150 Personen weltweit, die mit einer seltenen Stoffwechselerkrankung geboren wurden. Als Kind ist sie häufig krank, Wunden heilen nur schlecht und aufgrund von starken Schmerzen verbringt Maria die meiste Zeit zu Hause, was sich auch auf ihre psychische Gesundheit auswirkt. Vor zwei Jahren ändert sich die Situation schlagartig: Den Forscher*innen von young.hope gelingt es, ein Medikament zu finden, das eigentlich für Typ-II-Diabetes gedacht ist – aber auch bei Maria Erfolge zeigt. Ihr Immunsystem wird stärker, Entzündungen werden seltener und Wunden heilen schneller. Schmerzen verspürt Maria fast keine mehr.

Ganzheitliche Betreuung

Die Suche nach der richtigen Diagnose, fachkundigen Ärzt*innen und geeigneten Therapeut*innen wird für Eltern schnell zur Odyssee. Um das zu vermeiden, bieten wir unseren Patient*innen und ihren Familien eine ganzheitliche Betreuung.

In unsere Arbeit sind nicht nur Spezialist*innen aus Medizin und Naturwissenschaft, sondern viele weitere Expert*innen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich eingebunden. Auf Basis der Ergebnisse unserer Forscher*innen entwickeln sie das optimale Behandlungskonzept. So bekommen die Kinder und Jugendlichen alles, was sie für ihre Genesung brauchen, aus einer Hand.

