Jobs für die Zukunft.

Die familiengeführte Forster-Gruppe mit Hauptstandort in Waidhofen/Ybbs ist genau so ein Unternehmen. Derzeit sind etwa 80 TechnikerInnen in ganz unterschiedlichen Berufsbildern bei Forster tätig.

Foto: Forster

Dabei reichen die Aufgabengebiete vom Vertrieb über die Konstruktion bis hin zum Automatisierungstechniker und zum Projekttechniker. So kann sich der Job auch der persönlichen Entwicklung anpassen. Wer zudem international tätig sein möchte ist bei Forster gut aufgehoben.

Die Unternehmensgruppe umfasst Tochterunternehmen in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, der Slowakei und Rumänien. Vertrieblich gesehen reichen die Aktivitäten jedoch viel weiter – so kommen beispielsweise verfahrbare Archivregale im Nationalarchiv Australiens zum Einsatz.

Innovationen für eine nachhaltige Zukunft.

Als familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit rund 700 Mitarbeitern sind für Forster verantwortungsbewusstes, nachhaltiges Handeln und soziale Verantwortung von besonderer Bedeutung.

Foto: Forster

Diese nachhaltige Ausrichtung spiegelt sich in allen Unternehmensbereichen wider. Sei es im Bereich Lärmschutz in dem das Produkt „FONOCON Silent Solar“ Lärmschutz mit umweltfreundlicher Stromgewinnung durch Photovoltaikmodule kombiniert, oder im Bereich Verkehrstechnik in dem durch die Fertigung moderner LED-Anzeigensysteme Staus effektiv vermieden werden.

Deine Zukunft bei Forster:

Foto: Forster

Bei Forster zu arbeiten bedeutet nicht nur eine vielseitige, spannende Aufgabe in einem international tätigen Unternehmen, es eröffnet auch gute Zukunftsperspektiven.

So genießen die persönliche und fachliche Weiterentwicklung einen hohen Stellenwert. Außerdem erwarten Mitarbeiter bei Forster zahlreiche Benefits wie der Essenszuschuss oder Freizeit- und Sportangebote.

Bewirb dich jetzt!

Foto: Forster

Werde auch du Teil eines international erfolgreichen Teams! Alle Infos und Details zu den offenen Stellen findest du unter www.forster.at/karriere.

Nicht der passende Job dabei? Wir freuen uns über deine Initiativbewerbung.