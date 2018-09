Wer E-Learning betreibt, hat in der Regel auch Freude daran. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum Beispiel kann das Element der Interaktivität motivierend sein. In manchen Fällen ist eine Spiel-Funktion Bestandteil der E-Learning-Software. Das kann dazu führen, dass Arbeitnehmer gerne mit dem Programm arbeiten. Auch die Grafik kann förderlich sein – eine Oberfläche auf dem PC oder dem Handy sieht in der Regel besser aus, als Lernmaterial auf einem Zettel oder in einem Buch.