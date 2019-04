EU Bauer Manfred Tisal kommt nach Asparn an der Zaya!.

„EU Bauer“ Manfred Tisal, der Star des Villacher Faschings besucht das Weinviertel.

Sein Programm „Die FPÖ, die EU und DU!“ wird mit gewohnt spitzer Zunge 90 Minuten Unterhaltung bieten. Zudem wird Niederösterreichs EU-Spitzenkandidatin LAbg. Vesna Schuster ein paar Worte an die Gäste richten, um auf die Wichtigkeit dieser Wahl hinzuweisen.

Also komm auch Du am 11. Mai 2019 um 19:30 „Zum Alten Rathaus“ 2151 Asparn an der Zaya, Hauptplatz 11