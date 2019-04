EU Bauer Manfred Tisal kommt nach Bromberg!.

„EU Bauer“ Manfred Tisal, der Star des Villacher Faschings besucht Bromberg.

Sein Programm „Die FPÖ, die EU und DU!“ wird mit gewohnt spitzer Zunge 90 Minuten Unterhaltung bieten. Zudem wird Niederösterreichs EU-Spitzenkandidatin LAbg. Vesna Schuster ein paar Worte an die Gäste richten, um auf die Wichtigkeit dieser Wahl hinzuweisen.

Also komm auch Du am 10. Mai 2019 um 19:30 ins Gasthaus Oberger in 2833 Bromberg, Schlatten 34!