EU Bauer Manfred Tisal kommt nach Guntramsdorf!.

„EU Bauer“ Manfred Tisal, der Star des Villacher Faschings besucht Guntramsdorf im Bezirk Mödling.

Sein Programm „Die FPÖ, die EU und DU!“ wird mit gewohnt spitzer Zunge 60 Minuten Unterhaltung bieten. Zudem: Erlebe die Sozial- und Gesundheitsministerin Mag. Beate Hartinger-Klein, Niederösterreichs EU-Spitzenkandidatin LAbg. Vesna Schuster, sowie Gemeinderat NAbg. Ing. Christian Höbart hautnah und erfahre alle Informationen zur EU-Wahl sowie aktuellen politischen Fragen.

Also komm auch Du am 17.Mai um 18:00 Uhr ins Musikheim: Am Tabor 3, 2352 Guntramsdorf.