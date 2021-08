Zum Lerner ist man nie zu alt, bestätigt der pensionierte Wieselburger Unternehmer Franz Schachinger, der sich nach seinem Rückzug aus der Privatwirtschaft, der Herausforderung eines Auslandsstudiums stellte, das er nun im Alter von 63 Jahren in Mindeststudienzeit mit dem Titel Diplom-Ingenieur (FH) im Wirtschaftsingenieurwesen erfolgreich abschloss.

Bereits von Jugend an und später als Firmenchef von Elektro Göbl-Schachinger waren Franz Schachingers Zielsetzungen immer schon geprägt Wissensdurst und Weiterbildung, um neue Meilensteine erreichen zu können, das im auch mit seinem erfolgreich geführten Unternehmen widerspiegelte.

Am beruflichen Anfang stand für den gebürtigen Brunninger (Gem. Wieselburg-Land) eine Elektrikerlehre, danach folgten zwei Werkmeisterschulen (Elektrotechnik sowie der industriellen Elektronik) und die Konzessionsprüfung.

Schachinger

Auch nach Abschluss dieser Ausbildungen setzte er seine Weiterbildung fort und absolvierte berufsbegleitend die Ingenieurausbildung an der HTL St. Pölten.

Seine berufliche Tätigkeit führte Franz Schachinger über diverse leitende Positionen bis zur Geschäftsführung in einem regionalen mittelständischen Gewerbebetrieb, den er 2007 übernahm und sein treibendes Ziel der eigenen Selbstständigkeit realisierte.

„Auch in meiner Unternehmensführung stand die Weiterbildung - sowohl die eigene als auch die der Mitarbeiter an vorderster Stelle. So konnte durch diese auch der Unternehmenserfolg sichergestellt werden, mit Tätigkeiten vom Einfamilienhaus bis hin zu großen Gewerbe- und Industrieprojekten“, zieht Franz Schachinger zufrieden Bilanz.

Doch schon während seiner unternehmerischen Tätigkeit trieb Franz Schachinger stets der Gedanke, sein Wissen im Bereich der Elektrotechnik noch weiter zu vertiefen, sodass er sich schließlich bereits im Pensionsalter entschloss, ein technisches Studium an der Hochschule Mittweida (D) – Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen zu absolvieren. Dieses Diplomstudium konnte er nun im Juli 2021 in der Mindeststudienzeit erfolgreich mit dem Titel „Dipl.-Ing. (FH)“ abschließen.

Im Mittelpunkt des Studiums standen die aktuellen Zukunftsherausforderungen, wie die Umstellung der fossilen Energieträger auf erneuerbare Energieformen. Die Elektromobilität und deren Ladeinfrastruktur, sowie die Photovoltaik und Speichertechnologien in der Form von Micro-Grids bildeten einen Schwerpunkt.

Der Weg von Franz Schachinger zeigt einerseits, dass eine Lehrausbildung ein solider Grundstock zum beruflichen Erfolg sein kann, andererseits, dass es nie zu spät ist, die Herausforderungen unserer Zeit anzunehmen, diese zu erkennen und auch zielgerichtet umzusetzen.