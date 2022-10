Wandern oder pilgern?

28Orte in der Kleinregion Südliches Weinviertel sind in die Wegstrecke mit etwa 135 Kilometer eingebunden, welche durch drei Dekanate der Erzdiözese Wien, beziehungsweise zwei politische Bezirke führt. Sie ist für klassische Fußgänger in einer Urlaubswoche recht gut zu schaffen und präsentiert das wunderschöne, südliche Weinviertel.

Der empfohlene Rundweg beginnt in Bad Pirawarth, es kann allerdings in allen 28 Orten jederzeit „ein- und ausgestiegen“ werden. Zu bestaunen sind die Weitläufigkeit des niederösterreichischen Marchfeldes, das auf die sanft hügelige und vielfältig bewirtschaftete Landschaft des Weinviertels mit seinen einzigartigen Kellergassen und Stadelwegen trifft. Wandern durch die abwechslungsreiche Landschaft, munterer Vogelgesang in freier Natur …, das erfrischt Leib und Seele.

Foto: NOEN

Weinviertler Schmankerl und ein hervorragendes Tröpfchen edlen Weines tragen zum Gesamterlebnis bei.