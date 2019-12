Die ethischen Grundpfeiler der Liste sind darauf gerichtet das „Gemeinwohl“ zu maximieren: Menschenwürde, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung.

Teilhabe ist fundamental wichtig, denn die Bürgerinnen und Bürger von Scheibbs wollen über öffentliche Projekte Bescheid wissen und bei Entscheidungen mitreden können.

Die BUGS wollen daher eine neue politische Kultur der Augenhöhe fördern.

Kultur, Altstadtbelebung und Baukultur

„Neben den Themen aus unserer Basisgruppe stehe ich persönlich verstärkt für zwei spezielle Forderungen ein“, sagt Listenerster Joseph Hofmarcher: „Eine Beruhigung des Autoverkehrs in der Scheibbser Innenstadt und die Schonung der Altbauten.“ Für den Autoverkehr sehe er eine 20 km/h Beschränkung zwischen Töpperbrücke und Portal als sinnvoll. „Erst bei einem 20er haben die Fußgänger Vorrang, und auch die Radfahrer können in alle Richtungen fahren“, meint Hofmarcher, der Architekturgestalter von Beruf und Galerist ist. Seine Galerie für Gegenwartskunst soll ein wirksames Beispiel für neue Leerstandsnutzung, Kunstvermittlung und Altstadtbelebung sein. Für Altstadt und Baurecht brauche es eine unabhängige Fachbeiratsgruppe, die Gemeinderat und Bürgermeister in Sachen Bebauung und Aktivierung der Innenstadt effektiv berät.

Soziales, Jugend und ältere Menschen

„Einer meiner Vorschläge für die Gemeinde ist die Entwicklung eines Gemeinschaftszentrums“, erklärt Listenzweite Susanne Engelmayer. Sie ist seit vielen Jahren bei den Scheibbser Grünen aktiv und aktuell im Gemeinderat. Ein Treffpunkt für Menschen jeden Alters sei etwas, das in Scheibbs fehle. „Dieser Ort soll eine Anlaufstelle für alle sein, die sich in irgendeiner Weise unserer schönen Stadt zugehörig fühlen”, meint die Sozialpädagogin Engelmayer, die mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen arbeitet. Geben und Nehmen solle sich die Waage halten — so könnten ältere Menschen ihre Lebenserfahrung einbringen, indem sie zum Beispiel vergessene Spiele aufleben lassen, während Kinder und Jugendliche frischen Wind beisteuern. Wechselseitiges Erzählen und Zuhören zwischen den Generationen fördere Verständnis und verbessere somit das Zusammenleben.

Ökologische Nachhaltigkeit

Für die Nachhaltigkeit ist mit Christian Wallmann an vierter Stelle professionelle Expertise bei den BUGS. „Eine drastische CO2-Reduktion sind wir unseren Kindern schuldig, es ist tatsächlich 5 vor 12“, sagt der promovierte Philosoph und Mathematiker, der beruflich als Forscher die Logistikabläufe von großen Automobil- und Handelskonzernen analysiert, optimiert und Gelegenheiten zur Reduktion von CO2-Ausstoß aufzeigt. Es könne sehr viel für den Klimaschutz auf Gemeindeebene bewirkt werden.

„Die Regionalläden und der Wochenmarkt sind ein erfolgreiches Konzept. Auf den Nahkonsum, die lokale Wertschöpfung unserer landwirtschaftlichen Produkte und deren Nachhaltigkeit müssen wir noch stärker setzen“, so die Nummer 3 auf der Liste, Alice Obermann. Die junge Mutter ist Studierende für Agrarwissenschaften an der BOKU und arbeitet Teilzeit im Naturkostladen. In ihrer Bachelorarbeit befasste sie sich mit der Artenvielfalt auf geförderten Biodiversitätsflächen: “Wir gemeinsam können positive Beispiele setzen, um zu zeigen, dass die EU, sowie die globale Agrarpolitik auf den Schutz des Bodens, Klimas, der Artenvielfalt und nicht zuletzt auf die Kleinstrukturiertheit der Landwirtschaft setzten sollte, um die Ernährungssicherheit unser aller und der folgenden Generationen zu sichern.”

In einem sind sich alle 16 Listenmitglieder einig: „Mit unserer Arbeit wollen wir Scheibbs noch schöner, grüner und lebenswerter machen“

BUGS setzt sich weiters ein für:

öffentliche Diskussion bei Gemeindeprojekten

Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln und günstigere Fahrpreise

mehr Radwege

Barrierefreiheit und Inklusion in Stadt- und Gemeindegebiet

leistbare und ökologische Wohnungen

Erhaltung und Pflanzung von Bäumen als Schattenspender in Zeiten der Klimaerwärmung

verstärkte Unterstützung für die Kulturvereine. Diese machen die Stadt zur “kulturfreundlichen Gemeinde”