TEAM GESUND, das neue Medizin Zentrum Wien Oberlaa .

Der Körper richtet sich nicht nach den Öffnungszeiten von Ordinationen. Das Kind hustet am Sonntagmorgen; die Brustschmerzen werden am Heimweg von der Arbeit plötzlich stärker; der Vorsorgetermin passt nur schwer in den hektischen Alltag. Bei diesen – und vielen anderen – Gesundheitsfragen finden Sie nun Unterstützung beim TEAM GESUND in Oberlaa.