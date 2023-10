„Wir sind für Sie da, für Schönheit & Wohlbefinden“

APA-Video

Frau Schreiner, Sie sind WKNÖ-Innungsmeisterin FKM. Wofür steht FKM?

Christine Schreiner: FKM steht für Fußpflege, Kosmetik und Massage, zu unserer Innung gehören aber auch Nageldesign, Piercing, Tätowieren und Pigmentieren. Unsere Berufe und Dienstleistungen sind heutzutage nicht mehr wegzudenken. Wir sind für Sie da, für Ihre Schönheit und Ihr Wohlbefinden! Wir arbeiten am Körper unserer KundInnen und Kunden, um sie zu verschönern, das Wohlbefinden zu verbessern bzw. zu steigern und um Schmerzen zu lindern. Wir leisten einen großen Beitrag zur Gesunderhaltung unserer KundInnen und Kunden und wir leisten auch einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Kosten unseres Gesundheitssystems!

„Egal ob FußpflegerIn, KosmetikerIn oder MasseurIn – die Ausbildung in Österreich ist hochwertig“, betont die Seitenstettenerin Christine Schreiner. Foto: WKNÖ

Wie wichtig ist die Fußpflege? Warum sollte man zur Fuß- pflege gehen?

Christine Schreiner: Die Nachfrage nach Fußpflege wird immer mehr. Die Menschen erkennen den Wert einer guten, professionellen Fußpflege und genießen regelmäßig diese wichtige Dienstleistung. Mein Spruch ist seit jeher: „Gut zum Fuß sein heißt im Leben besser vorwärtszukommen.“ Diabetischer Fuß, eingewachsene Nägel, Pilznägel, Hühneraugen usw. – hier ist die Fußpflege die schnellste und beste Hilfe. Aber auch schöne, gepflegte Füße und Fußnägel sind das Anliegen unserer vielen Kundinnen und Kunden.

Bei der Fußpflege kann man zwischen Gesundheit/ Wohlbefinden und Ästhetik unterscheiden ...

Christine Schreiner: Ja, genau! Die Fußpflege-Ausbildung be- inhaltet aber beides. Als FußpflegerIn muss ich er- kennen, was ich darf und was ich nicht darf. So darf man in keine Warze reinschneiden. Oder bei einem Kunden mit Bluthochdruck darf man kein heißes Fußbad nehmen. Die Fußpflege ist übrigens kein Gesundheitsberuf, zwischen Gewerbe und Gesundheits- bereich wird streng unter- schieden – trotzdem durfte der/die FußpflegerIn in der Corona-Zeit arbeiten, weil es einfach notwendig war. Die Fußpflege ist im Gesundheits- wesen ein wichtiger Beruf, in dem vorbeugend und präventiv gearbeitet wird. Ein/eine Fuß- pflegerIn darf übrigens auch eine Maniküre durchführen.

Thema Kosmetik ...

Christine Schreiner: Mehr denn je ist es heute vor allem den Frauen, aber auch immer mehr Männern wichtig, ein schönes, gepflegtes Hautbild zu haben. Der Weg zur Kosmetikbehandlung wird mittlerweile auch am Land gerne genommen. Regelmäßige Gesichtsbehandlung und die richtige Pflege für zuhause bekommt man in unseren Kosmetikinstituten. Viele junge Menschen haben in der Pubertät Probleme mit der Haut, hier ist es wichtig, zur Kosmetikfachfrau zu gehen, um nicht größere Schäden an der Haut anzurichten. Und auch unsere Lebensfalten, die oft früher kommen als uns lieb ist, sind schöner und ästhetischer, wenn sie gepflegt werden. Man kann bei richtiger Pflege und gesunder Lebensweise den Alterungsprozess um vieles aufhalten.

Thema Massage ...

Christine Schreiner: Die Bedeutung der Massage – nicht nur als ausgesprochen wirksame therapeutische und gesundheitliche Methode, sondern auch als wohltuendes lebenbejahendes Mittel, um Wohlbefinden hervorzuheben – wird immer mehr wertgeschätzt!

Viele fahren zum Beispiel in das benachbarte Tschechien zur Fußpflege, zur Kosmetik oder zur Massage – ärgert Sie das?

Christine Schreiner: Unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den Grenzgebieten zu Tschechien und Ungarn tätig sind, haben kein Problem mit der Wettbewerbsverzerrung aus diesen Ländern, weil unsere KundInnen und Kunden gute professionelle Arbeit schätzen. In Deutschland ist die Kosmetik übrigens ein freies Gewerbe, das ist für mich unglaublich, das gibt es zum Glück bei uns nicht. Ich behaupte zudem auch, dass wir in Österreich mit unseren Berufen die beste Qualität in ganz Europa haben.

Letzte Frage: Gibt es in Ihren Berufen Probleme mit dem Nachwuchs?

Christine Schreiner: Ja, leider. Im Bezirk Amstetten haben wir zum Beispiel einen Mangel an FußpflegerInnen. Des Öfteren wird mir auch von Kunden berichtet, dass es schwer ist, einen Termin für Fußpflege zu bekommen. Wir wünschen uns generell mehr Lehrlinge für unsere Berufe. Oft können sich aber vor allem kleine Betriebe einen Lehrling nicht mehr leisten, da die Nebenkosten zu hoch sind. (85 Prozent der Betriebe sind Ein-Personen-Unternehmen, Anmerkung der Redaktion). Daher ist es uns ein großes Anliegen, jene Betriebe, die unseren Berufsnachwuchs ausbilden, zu unterstützen. Lehrbetriebe werden von der Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure mit 500 Euro pro Lehrling, maximal jedoch zwei Lehrlinge pro Lehrbetrieb (nicht Filialen) und Jahr gefördert. Weiters übernehmen wir die Prüfungsgebühr für den Antritt der Lehrlinge zur Lehrabschlussprüfung, denn unsere Aufgabe als Innung ist es, die Interessen unserer Mitgliedsbetriebe zu vertreten und dafür zu sorgen, dass diese ihren Beruf bestmöglich ausüben können.