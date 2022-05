13. Mai: Startschuss Viertelfestival NÖ

Vor dem Hintergrund des Festival-Mottos fokussieren die Projekte auf konkrete optisch-visuelle Phänomene sowie – auf symbolischer Ebene – auf Horizonterweiterung und Perspektiven-wechsel. Die thematische Bandbreite reicht von der Beleuchtung lokaler Besonderheiten über Regionalgeschichte, Aspekte der Landwirtschaft, Natur- und Klimaschutz, Globalisierung, Arbeit und Migration und den Umgang mit Leerstand bis zur Pflege des kulturellen Erbes. Die Umsetzung erfolgt mit unterschiedlichsten Medien, etwa mittels Fotografie, Film, bildender Kunst, Musik, Theater, Tanz und Literatur und diskursiven Programmen.

Ausgewählte Kostproben aus dem Programm zum Festival-Start:

Ab 13. Mai in Zwerndorf: „Im Wirtshaus ist die Flucht zu Ende. Trotzig durch den kulturellen Entzug“

Mit seinem Projekt „Im Wirtshaus ist die Flucht zu Ende“ hat es den Kunst -und Musikschaf­fenden David Heben­streit nach Zwerndorf im Weinviertel verschlagen. Im 3er Wirtshaus bittet er an fünf Abenden die Musiker*innen Alpine Dwellers, Mose, Balu & Die Surf­grammeln, Tanja Saedi und Fritz Ostermayer auf die Bühne und holt als Sir Tralala selbst Musik aus der Konserve. Auch das Publikum ist eingeladen dabei zu sein — beim Zuhören, Reden, Essen, Tanzen und beim gegenseitigen Die-Wadeln-Geraderichten.

www.vfnoe.at/va/im-wirtshaus-ist-die-flucht-zu-ende

Ab 14. Mai in Groß-Schweinbarth: „Villa Swinwart. Déjà-vu“

Das Kollektiv für Leerstandsbelebung vom Verein RAUMAKTIV verwandelt das ehemalige, jetzt leerstehende Gemeindeamt in die „Villa Swinwart“, einen Ort des künstlerischen Austauschs und der Kommunikation. Anlässlich des 900-jährigen Bestandsjubiläums von Groß-Schwein­barth gilt die Aufmerk­samkeit sowohl der Vergangenheit als auch der Zukunft der Ortschaft. Das Foto-Archiv der Gemeinde wird künstlerisch aufgearbeitet, mit den Ergebnissen von zwei Camera-Obscura-Foto-Workshops erweitert und in einer Ausstellung präsentiert. Eine Ideenwerkstatt zur Nutzung von Leerstand insgesamt sowie des alten Gemeindeamts im Besonderen komplettiert das Programm.

www.vfnoe.at/va/villa-swinwart

Ab 15. Mai in Orth an der Donau / Devínska Nová Ves : „La La Silo-Land. Von Kornkammern mit Weitblick“

Gegenstand von „La La Silo-Land“, ein Projekt von Kunstschaffenden aus Niederö­ster­reich und der Slowakei, sind über 150 Getreidesilos, die als Speicher, Sender, Land­marken und Aus­sichtswarten die Ackerbaugebiete diesseits und jenseits der March strukturieren. Hilde Fuchs, Thomas Hörl, Johanna und Helmut Kandl, Felix Malnig, Heidi Pretterhofer, Isa Rosenberger, Oto Hudec, Ema Lančaričová, Jürgen Rendl und Martina Šimkovičová nehmen in inter­disziplinären Arbeiten Silos sowie Nahsicht, Fernsicht und Vogelschau auf die Region in den Blick. Die Ergebnisse werden im Schloss Orth, das bis 1960 als Getreidespeicher diente, sowie in Devínska Nová Ves in der Slowakei ausge­stellt.

www.vfnoe.at/va/la-la-silo-land

Ab 21. Mai in Klein Harras: „History Lost & Sound. Die Klänge des Weinviertels“

Beim Projekt „History Lost & Sound“ können sich Interessierte entlang eines rund 13 Kilometer langen Themenwegs in der Kleinregion Südliches Weinviertel mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf geschichtliche und geologische Entdeckungsreise begeben. Mit Hilfe der Website https://weinviertel-sued.at/history-lost-sound und Smartphone können drei „verschwundene“ Orte, das historische Römerlager bei Kollnbrunn, das „versunkene“ Dorf Thiemental bei Klein-Harras und die bronzezeitlichen Hügelgräber nahe Gaweinstal, erkundet werden. Die Informationen werden sowohl als Texte als auch Audiofiles an­ge­boten. Die musikalischen Beiträge der Musiker*innen Julia Schreitl-Angerer und Albin Paulus sind von diesen historischen Orten inspiriert.

www.viertelfestival-noe.at/veranstaltung/history-lost-sound/

Informationen zu allen Projekten unter www.viertelfestival-noe.at