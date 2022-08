African Percussion Music von RHYTMOTOP & Friends

Eine teure Flugreise konnte man sich also sparen, die GALERIE im ZENTRUM entführte ihre Gäste kurzerhand nach AFRIKA:

An den Drums, Handpan und vocal waren zu hören:

Susanne Straub, Andi Mlinar & Zoe-Anita Edelmaier

Das Ensemble RHYTMOTOP ist im Wald- und Weinviertel zu Hause, hat aber seinen Proberaum mitten in Stockerau über dem Veggie-Bräu am Kirchenpark (siehe https://veggie-bräu.at ), wussten Sie das? Es handelte sich also quasi um ein „Heimspiel“.

Die Stimmung war perfekt, die Galerie gefüllt, die Trommeln weithin zu hören. Heiße Rhythmen begeisterten das Publikum, obwohl es wetterbedingt schon heiß genug war. Zoe-Anita Straub griff auch zur Gitarre und sang zu afrikanischen „Schlagern“ mit exotischen Melodien. Kurzum: Ein gelungener Abend! Galerist Werner Bolek freute sich über internationale Gäste wie Nicole Njeri aus Kenia, Willi Mezgolits aus Wien, Erwin Kube und Rudi Lehner (beide Stockerau) samt Lebensgefährtin von den Philippinen und dutzende weitere BesucherInnen aus nah und fern. Nach der Performance ging es für viele Gäste zu den Festspielen, um sich den „Floh im Ohr“ anzusehen. Aber gleich nach der Vorstellung füllte sich die Galerie erneut und bis spät in die Nacht hinein wurde über Kunst & Kultur philosophiert und auch das eine oder andere Kunstwerk erworben.

Perfekt passend war, dass In der GALERIE im ZENTRUM aktuell afrikanische Accessoires & handgefertigte Echthaar-Perücken von MEGGY BLISS zu sehen sind. Hier schließt sich der Kreis: Afrika meets Stockerau! Weitere 5 regionale Künstlerinnen stellen in der Galerie ihre Werke aus:

Prof. Adolf Tuma, Bilder

Franz Spitzer, Holzkunst

Sigi Keglevic, Antik-/Stilmöbel

Adrian & Fritz Fleischer, Skulpturen

und Otto Pachlers Erben, Ölgemälde

Nach Ende der Festspielsaison bleibt die GALERIE im ZENTRUM noch an 3 verlängerten Wochenenden (DO bis SO) bis 11. Sept. 2022 geöffnet. Details und Rahmenprogramm siehe https://www.giz-2000.at/

Der Reinerlös der Spenden geht an den sozialen Verein MORITZ, der regional tätig ist.

Das Team der GALERIE im ZENTRUM freut sich auf Ihren Besuch! Kommen Sie vorbei und hören und schauen Sie sich das an! Und bringen Sie bitte Freunde, Bekannte & Familie mit und leiten Sie die Info über die Galerie gerne weiter.